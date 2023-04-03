هواوي و"فيو" ترتقيان إلى آفاق جديدة لتقديم برامج ترفيهية عالية الجودة

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مقابلة حصرية مع روهيت دي سيلفا، الرئيس التنفيذي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "فيو" Viu

في السنوات الأخيرة، أعاد قطاع الترفيه تشكيل نفسه ليبرز في إطار مفهوم جديد وفريد كليّاً. وممّا لا شك فيه أن التغيير الأهم يتمثل في حقيقة أن استهلاك المحتوى السمعي والبصري لم يعد مقتصراً على الأجهزة التقليدية مثل التلفزيون. في وقتنا الراهن، غالباً ما نفضل مشاهدة الأفلام الأكثر رواجاً والأحدث من نوعها على هواتفنا الذكية بدلاً من مشاهدتها في دور السينما التقليدية. تحتل دول الشرق الأوسط وأفريقيا موقع الصدارة في هذا الاتجاه نظراً لتزايد عدد الشباب فيها.

إن هواوي، بصفتها لاعباً بارزاً في مجال التكنولوجيا في العالم، مصممة على الارتقاء بتجربة الترفيه عبر الهاتف المحمول نحو آفاق أفضل. ولهذا السبب، أبرمت الشركة مؤخراً شراكة مع "فيو" Viu، المنصة الرائدة لبث محتوى الفيديو الترفيهي عبر الإنترنت (OTT). وتقدّم "فيو" Viu، التي تتواجد في 16 سوقاً، عبر اشتراكات مدعومة بالإعلانات وأخرى مدفوعة، محتوى ممتازاً عند الطلب ومن خلال البث المباشر بجودة استثنائية وفائقة الدقة HD. وفي إطار مبادرة "فيوالأصلية" (Viu Originals)، أنتجت المنصة مسبقاً أكثر من 42 برنامجاً سعودياً وإماراتياً وعربياً تميزت بمشاركة أشهر النجوم ولاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور.

ومن دواعي سرورنا أن أتيحت لنا فرصة الالتقاء والتحاور مع روهيت دي سيلفا، الرئيس التنفيذي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "فيو" Viu، الذي قدم لنا بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول هذه الشراكة الجديدة.

ما هي الدوافع الأساسية وراء قرار "فيو" Viu إبرام شراكة مع هواوي، بما في ذلك التكامل مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) واستخدام حل "إعلانات بيتال" Petal Ads؟

فيما يتعلق بالعملاء، فإن هواوي و"فيو"Viu تشتركان في القيم والتوجهات ذاتها. فنحن نرى في "فيو"Viu شركة تركّز على مواكبة وتلبية احتياجات العملاء، وبدورها تبذل هواوي أقصى ما بوسعها لتوفير أفضل التجارب المتاحة لمستخدمي أجهزة هواوي. وهذا كان، على ما يبدو، أول شيء لفت انتباهنا. وبصرف النظر عن نهج عملنا وقيمنا المشتركة، كان التكامل مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة بمثابة الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لنا لأسباب عديدة.

لقد أردنا أن نجعل تطبيقنا متاحاً على متجرAppGallery ، الذي يعد حالياً واحداً من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات في العالم، وأردنا كذلك أن نوفر لمستخدمي هواوي وصولاً سلساً وسهلاً إلى مكتبة المحتوى الواسعة والعالية الجودة والمتنوعة الخاصة بنا. وتعتبر هواوي بالطبع واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، حيث تضم أكثر من 730 مليون مستخدم نشط شهرياً. وكما تعلمون، فنحن نتحدث عن جمهور جديد هائل بالنسبة لنا، ومن الرائع حقاً أن يصبح تطبيق "فيو" Viu متوفراً على ملايين الشاشات الرئيسية للهواتف الذكية الجديدة، إنها بالطبع فرصة قيّمة لا يمكن إغفالها.

وتشكّل "إعلانات بيتال" Petal Ads جانباً آخر من جوانب شراكتنا مع هواوي. تمنح منصة الإعلانات المبرمجة من هواوي الإعلانات سمات فائقة ودقة لا تضاهى، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير. ونتيجة لذلك، تمتلك المنصة القدرة على دعم أعمالنا لتحقيق مزيد من التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منذ متى وأنتم تتعاونون مع فرق خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) ومتجر AppGalleryو"إعلانات بيتال"Petal Ads ، وكيف تقيّمون تجربتكم معها حتى الآن؟

نحن نتعاون مع فرق خبراء هواوي منذ عام 2019، ولدينا تجربة رائعة جداً ومذهلة معهم حتى هذه اللحظة. إن ما تتمتع به هذه الفرق من معرفة واسعة وما تقدمه من دعم ومساعدة في حل أصغر المشكلات هو ببساطة شيء رائع ومنقطع النظير. ومن خلال الاستفادة من إمكانات خدمات هواوي الأساسية المفتوحة والقوية للأجهزة المحمولة (HMS Core)، كان تطبيق "فيو" Viu جاهزًا للتوزيع في متجر AppGallery خلال وقت قياسي، مع تحقيق أداء استثنائي لعب دوراً كبيراً في تحسين تجربة المستخدم.

بالإضافة لذلك، تمنح هواوي أولوية كبيرة لتحقيق الدخل من التطبيقات مثل أدوات الشراء داخل التطبيق (IAP)، وهي ميزة مهمة لطرق الدفع المتعددة، بالإضافة إلى تولي إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لأعمال الفيديو، وهي طريقة متّبعة لمنع الاستخدام غير المصرح به وقرصنة المحتوى الرقمي، وقد أصبح ذلك أحد المتطلبات بالنسبة للعديد من منصات بث محتوى الفيديو المدعومة من نظام هواوي الإيكولوجي حيث يتم تسليم المزيد من المحتوى المتميز عبر بوابات الإنترنت العامة، وهو، في الواقع، عامل مهم.

إلى جانب ذلك، فإن إمكانات الإعلانات المتوفرة من خلال عروض أسعار "التكلفة مقابل كل تثبيت" (CPI) من هواوي من أجل تحسين التكلفة مقابل كل إجراء يتم اتخاذه بشأن إعلانك، وكذلك من خلال استخدام اختبار "أ/ب" (A/B Testing)، يُطلق عليه أيضاً "اختبار التقسيم"، وذلك من أجل استكشاف قيمة القطاعات المختلفة واستهداف المستخدمين ذوي معدل التحويل المرتفع. شهد العام الماضي نمواً بنسبة 47٪ على النظام الإيكولوجي لشركة هواوي ومنصة الإعلانات.

ما هي المنافع المتوقعة من شراكة هواوي من منظور الأعمال؟

من خلال الانضمام إلى منظومة خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) دائمة التطور، نعتقد بأن "فيو" Viu ستتمكن، في نهاية المطاف، من الوصول إلى جمهور أكبر، ومن المؤكد أنها ستحقق مستوى عال من المشاركة. والملاحظ أنه، في إطار شراكتنا، تم دمج خدمة الاشتراك في "فيو" Viu الآن مع أجهزة هواوي، ما يتيح لمستخدمي هواوي الاستمتاع بما يصل إلى 6 أشهر من الاشتراك المجاني في "فيو بريميوم" Viu Premium لفئة المحتوى عند الطلب وكذلك من خلال البث المباشر بجودة HD استثنائية، وذلك عند الشراء من مجموعة مختارة تم إطلاقها حديثًا على أجهزة هواوي، مثل جهاز "ميت 50 برو"HUAWEI Mate50 Pro ، الأحدث من نوعه، والمزود بمجموعة متنوعة من المزايا والتقنيات المتطورة.

منذ أن أنجزت "فيو" Viu تكاملها مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) ، تمكنت من التعامل بكل سلاسة مع جميع أجهزة هواوي، بما في ذلك الطرز القديمة وأجهزة خدمات هواوي للاجهزة المحمولة (HMS) الجديدة.

إن رضا العملاء يشكل بالنسبة لنا عاملاً أساسياً لنجاح منصتنا؛ وبالتالي، فنحن على ثقة من أن التجربة المتطورة التي توفرها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من هواوي المدعومة بشاشات العرض الممتازة وجودة الصوت العالية والواجهة السهلة الاستخدام، هي الأنسب والأكثر ملاءمة لمحتوى "فيو" Viu المتميز.

وفضلاً عن ذلك، من خلال تسخير قوة "إعلانات بيتال"Petal Ads ، نتوقع التواصل مع جمهورنا المستهدف وإتاحة فرص نمو كبير لأعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى غرار تجربتنا الأولية، يسعدني القول بأن "إعلانات بيتال" Petal Ads تقدم لنا نتائج رائعة.

هل نتوقع المزيد من المبادرات المبتكرة من خلال هذا التعاون في المستقبل القريب؟

نحن نعزّز تعاوننا وندفع عجلة النمو من خلال الحملات الترويجية المشتركة، وطرح مزيد من المنتجات في إطار محتوى "فيو" Viu الأصلي، وباقة عروضنا الترويجية. كما نتطلع أيضاً إلى زيادة الابتكار من خلال إضافة تطبيق "فيو" Viu إلى أجهزة تلفزيون هواوي الذكية، بحيث يمكن الوصول إلى محتوى "فيو" Viu على مجموعة متنوعة من الأجهزة. وبمقدوري القول بأن هذه الشراكة الجديدة شكلت انطلاقة رائعة لنا، ونحن في الوافع معجبون بالتفوق التكنولوجي للنظام الإيكولوجي الذكي لشركة هواوي، إلى جانب الدعم المتميز الذي نتلقاه من الشركة. وكما تعلمون، يشكل العملاء جوهر كل ما نقوم به في "فيو"Viu ، وهذا شيء نتشاركه مع هواوي. ولذلك، فنحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا لمستقبل الترفيه عبر الأجهزة المحمولة من خلال تعزيز شراكتنا والتكامل مع المزيد من التقنيات المتطورة.