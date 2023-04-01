حجب «شات جي بي تي» في إيطاليا مؤقتاً

المصدر: روما - د.ب.أ

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حجبت السلطات الإيطالية استخدام منصة محادثة الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي» ذات الشعبية الواسعة مؤقتاً. وأعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية، أمس، أنه سيتم حظر معالجة شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية لبيانات المستخدمين.

وأشارت إلى فتح تحقيقات في الأمر. ويتهم مسؤولو الهيئة الشركة القائمة على المنصة بعدم الشفافية الكافية تجاه المستخدمين، بشأن المعلومات التي تحفظها، وبعدم وجود أساس قانوني لها لتخزين بيانات المستخدمين وجمعها. ومن ضمن المخاوف أيضاً غياب عدم توافر فلاتر وحواجز على استخدام الأطفال دون 13 عاماً للمنصة.