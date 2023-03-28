أسوس تطرح مجموعة حواسيب ذات أداء فائق في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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طرحت «أسوس» مجموعتها الجديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة Evo Platform التي تقدم أفضل أداء ممكن مهما كانت احتياجات المستخدم. وتتضمن المجموعة عدداً من أجهزة الحاسوب المحمولة التي تلبي معايير محددة بناء على قابلية استخدامها في مواقف متنوعة في العالم الواقعي، ومنها مواصفات كسرعة المعالج وفترة عمر البطارية وتقنيات اتصال واي-فاي.

وتضمن المجموعة للمستخدمين الحصول على أفضل إمكانات ASUS مهما كان الطراز الذي يختارونه، ومنها معالج الجيل الثاني عشر من إنتل Intel 12th Gen Core و Intel Iris X Graphics لجعل كافة المهام أكثر سهولة سواء كانت البث أو التصفح أو التحرير أو متابعة العمل من المنزل. أما Intel Wi-Fi 6 فيسمح بسرعات هائلة لنقل الملفات تصل إلى ثلاثة أضعاف اتصال واي-فاي العادي. كما إن تشغيل حواسيب Evo Platform سريع جداً لتبدأ العمل خلال أقل من ثانية من فتح الجهاز – وهي استجابة تفوق أي وقت مضى.

ومن المزايا الرائعة الأخرى لحواسيب Evo Platform من ASUS، شاشة OLED السينمائية الرائعة التي تستخدم في كل طراز مع أفضل الإمكانات اللونية في فئتها، فهي تعيد عرض الألوان بدقة مذهلة تحاكي الواقع للصور والمقاطع الاحترافية، وتتيح زمن استجابة فائق السرعة بواقع 0.2 جزء من الثانية ومعدلات تحديث تصل إلى 120 هيرتز لتكون مثالية للعمل الاحترافي والإبداعي ولكل من يرغب بالاستمتاع بأعلى جودة للألوان ووضوح الحركة.