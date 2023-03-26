واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

المصدر: البيان

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يسعى تطبيق واتساب إلى الوصول لكل ما هو جديد لمستخدميه، كيف لا وهو التطبيق الأشهر في العالم.

وفي جديد التحديثات، يختبر تطبيق التراسل الفوري، ميزة جديدة ُتمكّن مستخدمي أجهزة آيفون من تبادل الرسائل المرئية القصيرة، والتي ستكون مشفرة من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية.

وتعمل الميزة الجديدة بنفس طريقة الرسائل الصوتية حيث سيتيح التحديث المنتظر للتطبيق رمز الكاميرا بجوار رمز الميكروفون لالتقاط رسالة مرئية.

كما من المتوقع أن تكون مدة الرسائل 60 ثانية فقط.

ولن يتمكن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى، وفقا للعربية نت.

وسيبقي التطبيق على خاصية أخذ لقطات شاشة، حيث جرى رصد خصائص الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 73.0.6.23.

كما من المقرر أن يبدأ واتساب بطرح الميزات الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.