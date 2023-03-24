خلل فني يسرّب محادثات «تشات جي بي تي»

المصدر: دبي-البيان

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قال رئيس روبوت الدردشة، «تشات جي بي تي»، إن خللاً فنياً في الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، سمح لبعض المستخدمين برؤية عناوين محادثات مستخدمين آخرين. ويأتي ذلك بعد أن شارك مستخدمون على موقعي التواصل الاجتماعي، ريديت وتويتر، صوراً لسجلات الدردشة التي قالوا إنها لا تتعلق بهم.

وحسب تقرير نشر في موقع بي بي سي بالعربي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، المعنية بالذكاء الاصطناعي، سام ألتمان، إن الشركة تشعر «بالامتعاض»، ولكن تم إصلاح الخطأ «الكبير» الآن. ولكن يظل العديد من المستخدمين قلقين بشأن الخصوصية أثناء استخدام منصة تشات جي بي تي. وقد استخدم ملايين الأشخاص روبوت تشات جي بي تي لكتابة الرسائل وكتابة الأغاني وحتى لوضع الشفرات، منذ إطلاقه في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتخزّن كل محادثة أجُريت عبر المنصة في شريط سجل تخزين دردشة المستخدم، حيث يمكن الرجوع إليها لاحقاً. ولكن في وقت مبكر من يوم الاثنين، بدأ المستخدمون في رؤية محادثات تظهر في سجلهم، وقالوا إنهم لم يجروها عبر تشات جي بي تي.