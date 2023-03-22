HUAWEI Themes ومحمود العبّادي يُبرزان سحر وأناقة التراث والخط العربي

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تُحقّق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية نمواً وانتشاراً هائلين لدرجة أنها أصبحت اليوم مكوّناً مهماً وجزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ومن المؤكد أن هذه الوسائل لها حضور بارز في كل جانب من أنشطتنا ومهامنا اليومية، سواء الاتصالات والترفيه والمتطلبات الصحية وغير ذلك، غير أن ارتباطنا بها يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. بمعنى آخر، لقد أصبحت هذه الأجهزة تمثل امتداداً لشخصيتنا، وهو ما يتيح لنا إبراز بصمتنا وذوقنا وأسلوبنا من خلالها. باعتبارها أحد أكبر مزودي التكنولوجيا في العالم، تتمتّع هواوي بتاريخ حافل ومثبت في مجال إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية ذات التصميم الأخاذ وعالي الجودة، والمصممة لمواكبة أذواق المستهلكين المهتمين بآخر صيحات الموضة في وقتنا الراهن. وفي هذا الإطار، تشكّل HUAWEI Themes الوسيلة الأمثل التي تتيح لنا إضفاء طابعنا الشخصي على أجهزتنا المحمولة والقابلة للارتداء الأكثر تفضيلاً لدينا.

واليوم، تشهد HUAWEI Themes مزيداً من التوسع من خلال إبرام شراكة مع الفنان الإماراتي المعروف محمود العبّادي، حيث أصدرت مجموعة جديدة كلياً من HUAWEI Themes الخاصة برمضان والفريدة من نوعها من الناحية الجمالية، والمتوفرة للتنزيل على كافة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من هواوي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح باقة من التصاميم الجديدة في وقت لاحق تحت شعار "التقاء الفن مع التكنولوجيا". تم تصميم هذه المجموعات لإضفاء لمسة جمالية فريدة للخط العربي التقليدي من خلال دمجه مع الفن المعاصر والتكنولوجيا.

ومحمود العبّادي هو فنان موهوب، متخصص في الكشف عن جماليات وأسرار الخط العربي. يتمتع محمود العبّادي بمعرفة واسعة ومثبتة في مجال الفن، ومن ضمنها التصميم الجرافيكي والفنون الجميلة والنحت، كما يسعى العبّادي إلى الكشف عن روائع وجماليات الخط العربي الخفية وجعلها متاحة للجمهور، وذلك من خلال استعراض مختلف مدارس الخط والوسائط الفنية العديدة. ظهرت أعمال العبّادي في العديد من المعارض الفنية في جميع أنحاء المنطقة، في حين أن العديد من لوحاته الفنية مملوكة لرجال أعمال إماراتيين ومسؤولين حكوميين وجهات خاصة أخرى.

وتمثّل مجموعة HUAWEI Themes الجديدة للفنان محمود العبّادي عنواناً للأناقة والتراث العربي العريق. وقد استوحى تصميمها من طابع شهر رمضان المبارك والجمال الأخاذ للخط العربي، مما سيضفي طابعاً متميزاً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من هواوي ويبرزها عن سائر نظيراتها. وتماشياً مع التزام هواوي بدعم والاستثمار في المجتمعات التي تعمل فيها شركة التكنولوجيا العملاقة هذه، فإن المجموعة الجديدة ستضفي على حياة المستهلكين اليومية لمسات أخاذة من طابع الشرق الأوسط، مما يُبرز التراث الثقافي الغني للمنطقة وتاريخها الرائع. إن التصميم الفني الأخاذ الذي يندمج بتناغم تام مع الخط العربي الأنيق لكل تصميم Theme بمفرده، يجعل هذه المجموعة جذابة للغاية ولا يمكن تفويتها.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، تحدث ويليام هو، المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، قائلاً، "نحن سعداء باستمرار تعاوننا مع الفنان محمود العبّادي. إن الجمع بين موهبته الإبداعية وتقنية الهاتف المحمول المتطورة من هواوي يضع معايير جديدة لتخصيص الجهاز بحيث يعكس طابع وشخصية مقتنيه. تشكل مجموعة Themes الجديدة المستوحاة من ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، طريقة ممتازة لنشر الفن والإشادة وإبراز تقاليد المنطقة في جميع أنحاء العالم، وجعلها متاحة رقمياً على شاشات مئات الملايين من مستخدمي أجهزة هواوي."

بإمكان المستخدمين الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك سائر أنحاء العالم، تنزيل وتثبيت HUAWEI Themes الجديدة والمذهلة، المستوحاة من اللغة العربية على جميع هواتف هواوي الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام EMUI 10 أو الأحدث. كما أن أوجه الساعة متوافقة مع ساعات هواوي: HUAWEI WATCH GT 2 وHUAWEI WATCH 3 وHUAWEI WATCH GT 3 و WATCH GT 3 ProHUAWEI.

تضع HUAWEI Themes عالماً من الفن بين أيدي مقتني أجهزة هواوي. وإلى جانب مجموعة Themes محمود العبّادي الفريدة من نوعها، توفّر HUAWEI Themesمجموعة لا محدودة من تصاميم Themes وأوجه الأجهزة، وخيارات العرض المستمر "AOD"، والخلفيات، ونغمات الرنين، وأوجه الساعات، التي تحول هواتف هواوي الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء إلى تحفة فنية رائعة تبرز شخصية مقتنيها. اكتشف عالم HUAWEI Themes اليوم وأضف سماتك ولمساتك الشخصية على أجهزة هواوي الخاصة بك، التي تعكس حالتك الذهنية الحالية وتضيف على جهازك طابعاً من الأناقة.