«أفضل من ميسي».. روبوت يشارك في بطولة دولية لكرة القدم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف باحثون عن روبوت هو "الأول من نوعه" سيشارك في بطولة دولية لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.

ويقول الخبراء "إن الروبوت المسمى Artemis أفضل من ليونيل ميسي".

ويمكن للروبوت الذي يبلغ طوله 4 أقدام و8 بوصات، المشي والقفز، وهو من بين الروبوتات الثلاثة الوحيدة في جميع أنحاء العالم التي لديها القدرة على الجري.

وقال دينيس هونغ، مدير مختبر الروبوتات والآليات: "نحن متحمسون للغاية لإخراج Artemis للاختبار الميداني هنا في UCLA ونرى أن هذه فرصة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لجمهور أوسع بكثير". وفقا لروسيا اليوم.

وسيُظهر الروبوت ذو الحجم البشري مهاراته الكروية كمنافس في مسابقة RoboCup23 الفرنسية في يوليو.

وسجل الخبراء مسيرة Artemis بسرعة قياسية بلغت 2.1 م/ث أثناء الاختبارات ومنذ ذلك الحين أخذوه في نزهات حول الحرم الجامعي كجزء من جهود التحضير.

وستشهد RoboCup23 اجتماع 2500 متنافس يمثلون 45 دولة للمشاركة في عدد من التحديات المتعلقة بكرة القدم.

ويمكن للروبوتات من جميع الأحجام المشاركة في بطولات الدوري المختلفة.

وسيتم اختبار قدرات كرة القدم Artemis بقوة أكبر في الأسابيع المقبلة بالإضافة إلى قدرته على النهوض من الأرض وحمل الأشياء.

ويدعي هونغ أن الروبوت هو "الأول من نوعه"، حيث يستخدم التكنولوجيا لجعله يتصرف كما لو كان لديه عضلات بيولوجية "نابضة" بدلا من أجزاء صلبة مثل الروبوتات الأخرى.

وهذا هو المفتاح وراء توازنه الممتاز أثناء المشي على تضاريس غير مستوية وقدرته على الجري.

ويتبع Artemis عددا من الروبوتات الأخرى التي طورتها UCLA بما في ذلك Saffir لمكافحة الحرائق المصنوع في عام 2014 وThor المصمم للإغاثة في حالات الكوارث.

وانتصر Thor الذي يبلغ طوله خمسة أقدام في كأس RoboCup في عام 2015 ضد أكثر من 400 فريق.

وتم تمويل الروبوت الحالي للباحثين جزئيا من قبل 232 متبرعا ساهموا بمبلغ 118 ألف دولار في حملة تمويل جماعي، بينما جاء الدعم الآخر أيضا من منحة للبحوث البحرية.