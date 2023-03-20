مستخدمو «تويتر» سيدفعون رسوماً مقابل هذه الخدمة

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي عن خدمة جديدة تعتزم منصة «تويتر» إطلاقها.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع «سبق» الإخباري، نقلاً عن «جادجيتس 360»، أن «تويتر» ستفرض رسوماً على مستخدميها مقابل تفعيل خدمة «المصادقة الثنائية».

ولفت إلى أن المستخدمين سيلجأون إلى تلك الميزة عند تسجيل الدخول إلى حساباتهم لإضافة المزيد من الأمان.

وأكد أن مستخدمي «تويتر بلو» فقط هم من سيمكنهم استخدام خدمة المصادقة الثنائية باستخدام الرسائل القصيرة.

وأرجعت المنصة قرارها إلى أن إدارة الشركة تخشى إساءة استخدام التقنية من قبل بعض المستخدمين.

ويرى عدد من المستخدمين أن إزالة «المصادقة الثنائية» قد تعرِّض حسابات «تويتر» للاختراق.