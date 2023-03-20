مزايا خفية في واتسآب .. ستفاجئك

المصدر: وكالات

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يعمل تطبيق واتساب دائماً على طرح العديد من المميزات التي تسهل الخدمة على مستخدمي التطبيق الاستمتاع به، وكانت آخر المميزات التي طرحها هي «تقليل المكالمات المزعجة»، لذلك عمل التطبيق على تمكين مستخدميه من الابتعاد عن إزعاج الأشخاص المجهولة، وفقا لما تم نشره موقع (وابيتا أنفو).

وتتيح الميزة الجديدة كتم المكالمات الواردة من الأرقام المجهولة أو المسجلة لدى المستخدم أيضا، حيث إن خاصية المجتمعات (Communities) تعمل على تمكين المستخدمين من استقبال رسائل أو مكالمات من أي شخص في حالة كان الرقم مرئيا للجميع، فتعد هذه الخاصية مشكلة يعاني منها المستخدم بسبب تمكين أي شخص الاتصال بالآخر بدون معرفة سابقة.

ويتم اختبار ميزة تطبيق واتساب على أجهزة نظام التشغيل (أندرويد) حتى يتم حل هذه المشكلة، حيث تعمل الميزة الجديدة على تمكين المستخدمين من اختيار كتم المكالمات الواردة من الأرقام المجهولة وتعرف الميزة الجديدة باسم كتم المتصلين المجهولين «Silence unknown callers»، ووفقا للميزة الجديدة سيتم كتم المكالمات من الأرقام المجهولة وتعرض بقائمة المكالمات والإشعارات.

وتساعد الميزة الجديدة في التقليل من استقبال المكالمات المزعجة بدرجة كبيرة، لان في السنوات الأخيرة انتشر استقبال المكالمات المزعجة من الأرقام المجهولة بشكل كبير، ومع توفير واتساب للميزة الجديدة التي يقدمها يمكن حظر هؤلاء المتصلين والإبلاغ عنهم وتجنب تلقي المكالمات من الأرقام المجهولة من خلال كتمها.

كما قدم واتساب ميزة تساعد في إظهار الاسم داخل قائمة الدردشة بكل مرة تتلقى رسالة من عضو مجموعة غير معروف بدلا من رقم الهاتف، لذلك هذه الميزة تسهل على المستخدم معرفة هوية جهة الاتصال غير المعروفة، دون الحاجة إلى حفظ الرقم كجهة اتصال جديدة.

كما كشفت صحيفة "الصن" البريطانية، عن ميزتين مهمتين لا يجري استخدامهما من قبل كثيرين في واتساب، في حين أنهما تجعلان التراسل أكثر سهولة.

الأولى تتلخص في إمكانية وضع محادثة مع شخص ما في أعلى محادثات التطبيق، أي من خلال "Pin"، حتى تبقى بارزة بشكل مستمر.

تتيح هذه الخاصية أن تتذكر الأشخاص المحبوبين لديك باستمرار، لأن محادثاتك معهم تظهر لك دائما بمجرد فتح التطبيق، ولا تنزوي في الأسفل لأنك تلقيت رسائل جديدة.

أما الثانية فهي وضع نجمة على رسالة ما، والقصد بهذه العملية هو أن يجري حفظ الرسائل المرغوبة في خانة "الرسائل ذات النجمة".

بوسع المستخدم أن يضع نجمة على رسائل ذات مكانة خاصة بالنسبة إليه، أو على رسائل تضم معلومات مفيدة مثل عناوين ومعلومات.

للاطلاع على هذه الرسائل التي وضعت عليها النجمة، يمكن للمستخدم أن يذهب إلى قسم الإعدادات، وعندئذ، يمكنه الوصول إلى الرسائل التي حددها في وقت سابق.