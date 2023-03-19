10 مهارات تكنولوجية يجب أن يتمتع بها موظف 2023

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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في عالم اليوم الموغل في الرقمنة، أضحت المهارات التكنولوجية ضرورية للموظفين بغض النظر عن أدوارهم الوظيفية أو مجالاتهم.. في هذا التقرير نحصي أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في الباحث عن العمل:

مهارات أساسية:

يجب أن يكون لدى كل موظف فهم أساسي لأجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك كيفية استخدام لوحة المفاتيح والماوس ووظائف الكمبيوتر الأساسية مثل إنشاء الملفات وحفظها واستردادها.

أدوات الاتصال:

مع انتشار العمل عن بعد، يجب أن يكون الموظفون قادرين على التعامل مع أدوات الاتصال مثل البريد الإلكتروني والمراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو ومنصات التعاون مثل Slack أو Microsoft Teams.

الحوسبة السحابية:

أصبحت الحوسبة السحابية تقنية تعتمد عليها الشركات، ويجب أن يكون الموظفون على دراية بالأنظمة الأساسية السحابية مثل Microsoft Azure و AWS و Google Cloud لفهم كيفية التعامل مع تخزين البيانات المستند إلى السحابة وقوة الحوسبة والتطبيقات.

تحليل البيانات:

أصبح تحليل البيانات أداة أساسية في العديد من الصناعات، ويجب أن يكون لدى الموظف بعض الإلمام بأدوات تحليل البيانات مثل Microsoft Excel أو Tableau أو Power BI حتى يتمكنوا من تحليل البيانات واستخراج النتائج منها وتعليلها.

وسائل التواصل:

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للشركات للتفاعل مع العملاء والترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم. وينبغي أن يكون الموظفون على دراية بالتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Twitter و LinkedIn وأن يكون لديهم بعض الفهم للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التسويق الرقمي:

مع ظهور التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت، يجب أن يكون لدى الموظفين فهم أساسي لأدوات وتقنيات التسويق الرقمي، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث (SEO) وإعلانات الدفع بالنقرة (PPC).

الأمن السيبراني:

يجب أن يعي كل موظف تهديدات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات لحماية المعلومات والبيانات الحساسة، بما في ذلك استخدام كلمات مرور قوية، والمصادقة الثنائية، وتحديد عمليات التصيد الاحتيالي.

الأجهزة المحمولة:

مع استخدام المزيد من الموظفين للأجهزة المحمولة للعمل، يجب أن يكون الموظفون على دراية بأنظمة الأجهزة المحمولة (MDM) التي تساعد على تأمين الأجهزة المحمولة وإدارتها.

البرمجة والترميز:

يمكن أن يكون فهم أساسيات البرمجة والترميز مفيداً للموظفين في مجالات مثل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتطوير مواقع الويب. يمكن أن تكون معرفة لغات الترميز مثل Python أو JavaScript أو HTML / CSS مفيدة.

إدارة المشاريع:

تعد أدوات إدارة المشاريع مثل Asana وTrello وJira ضرورية لإدارة المشاريع والتعاون عبر الفرق، لذلك يجب أن يكون لدى كل موظف إلمام بهذه الأدوات.

هذه مجرد أمثلة قليلة على المهارات التكنولوجية التي أصبحت ذات أهمية متزايدة للموظفين لامتلاكها في المشهد الرقمي اليوم.. مع الحرص على مواكبة تطورات العالم التقني السريعة.