روبوت محادثة صيني ينافس «تشات. جي. بي. تي»

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت شركة الإنترنت الصينية «بايدو» عن روبوت محادثة يستخدم الذكاء الاصطناعي يسمى «إرني بوت». أفادت بذلك الخميس صحيفة «كايشين» المالية الصينية. وحسب الصحيفة، فقد أظهر رئيس شركة «بايدو»، روبرت لي، كيف يُجري «إرني بوت» حسابات رياضية، ويُنتج مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية. وسيكون روبوت المحادثة متاحاً لمجموعة محدودة من الخبراء، وبعد إدخال التعديلات اللازمة على تصميم الروبوت، سيتم توسيع مجال الوصول إلى اختباره.ويشار إلى أن روبوت المحادثة الصيني سيعمل بطريقة مشابهة لـ«تشات جي. بي. تي»، الذي تم إطلاقه نهاية عام 2022.