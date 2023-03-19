«تويتر» تكافح التلاعب بالرأي العام بالذكاء الاصطناعي

المصدر: نيويورك – وكالات

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تعتزم منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة محاولات التلاعب بالرأي العام عبر استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة أول من أمس عدداً من التغريدات بشأن التعديلات التي ستشهدها منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه خلال الشهور المقبلة سنستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد وتحديد محاولات التلاعب بالرأي العام عبر المنصة.

وشبَّه ماسك الذكاء الاصطناعي بالقطة قائلاً: «لنرى؛ ماذا ستصطاد لنا؟».

وفي سياق متصل قال إيلون ماسك إن جميع أكواد المنصة الخاصة بتوصية التغريدات ستكون مصادر مفتوحة بداية من 31 مارس الجاري.

وأضاف الملياردير الأمريكي في تغريدة «الخوارزمية الخاصة بنا مفرطة التعقيد وليست مفهومة بشكل كامل داخلياً، وسيكتشف الناس أموراً سخيفة، لكننا سنعالج الأمور فور وقوعها».

وكشف ماسك أن تويتر تطور نظاماً أحدث قائلاً: «نحن نطور نهجاً أكثر بساطة لخدمة المزيد من التغريدات الجذابة، لكن الأمر لا يزال قيد التطوير»، موضحاً أن النهج الجديد «سيكون مصدراً مفتوحاً».

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر الماضي عانت المنصة أعطالاً وشهدت عمليات صرف موظفين فيما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.