«هواوي» تستخدم نسخاً صينية بديلاً للمكونات الأمريكية

المصدر: بكين - أ ف ب

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استبدلت مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا بآلاف من مكوناتها التي كانت تستحصل عليها من الولايات المتحدة، مكوّنات صينية الصنع، وفق ما أعلن مؤسسها في خطاب نشرته إحدى جامعات شنغهاي.

وكانت «هواوي»، وهي مورد رائد لمعدات الاتصالات والهواتف الذكية وغيرها من المعدات المتطورة، هدفاً لانتقادات واشنطن بشكل متكرر في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والتجسس.

وحذرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الشركات الأمريكية من التعامل مع المجموعة في حين فرض خلفه جو بايدن عقوبات إضافية شملت حظر بيع معدات جديدة لـ«هواوي» في الولايات المتحدة.

قنوات جديدة

كان على الشركة أن تجد قنوات إمداد جديدة لأشباه الموصلات التي تعد مكونات ضرورية لتشغيل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. وأكّد مؤسسها رن تشنغ فاي أن «هواوي» استبدلت بأكثر من 13 ألف قطعة نسخاً صينية في السنوات الثلاث الماضية وفقاً لنص نشرته جامعة جياو تونغ في شنغهاي الجمعة. وأضاف رن في خطابه الذي ألقاه يوم 24 فبراير، إن الشركة طورت أيضاً أكثر من أربعة آلاف لوحة دوائر كهربائية لمنتجاتها.

احتياط محلي

وأوضح «استقر إنتاجنا من لوحات الدوائر الكهربائية لأننا نملك احتياطاً من مكونات منتجة محلياً» من دون إعطاء المزيد من التفصيلات. ورداً على سؤال من أحد الحاضرين، قال رن إنه لا تزال هناك «صعوبات في تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة المتقدمة في الصين، ولذلك يتعين علينا إيجاد طرائق أخرى للّحاق (بالولايات المتحدة) في هذا الصعيد». وأشار إلى أن «هواوي» أنفقت 23,8 مليار دولار على البحث والتطوير في عام 2022 وأن الشركة ستستثمر أكثر في السنوات المقبلة بفضل زيادة في الأرباح.