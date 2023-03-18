لن تباع مجدداً.. «غوغل» تفشل في دعم نظاراتها

المصدر: البيان

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اضطرت شركة «غوغل» إلى إيقاف بيع نظاراتها الذكية، بعدما فشلت جميع المحاولات في دعم ذلك المنتج.

وكشفت الشركة أنها لن تبيع إصدار Glass Enterprise Edition بعد الآن، متعهدةً بمواصلة دعمه حتى 15 سبتمبر 2023، وذلك حسبما أفاد موقع «الحرة» الإخباري.

وأوضحت أن القرار جاء بهدف التطلع إلى خفض التكاليف، في حين ذكرت شبكة «سي إن إن» أن إعلان الشركة «أدى فعلياً إلى القضاء على خط إنتاج مبتكر، ولكنه فاشل».

ولفتت «سي إن إن» إلى أن «العديد من المستهلكين اعتقدوا أنه (المنتج) قد انتهى منذ فترة طويلة».

يُذكر أنه تم الكشف عن Google Glass لأول مرة عام 2013 للمستهلكين عامة، ولكن تم إيقاف إنتاج النظارات الذكية عام 2015 بعد أن فشلت الإصدارات التجريبية في اكتساب قوة دفع بسبب ارتفاع سعرها وتصميمها والمخاوف المتعلقة بالخصوصية.

ثم حوَّلت غوغل التركيز من المستهلكين إلى المؤسسات، حيث تم الإعلان عن الإصدار الأول من Enterprise عام 2017، لاستخدامها في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية.

وكان الإصدار الثاني في عام 2019 آخر محاولة من «غوغل» لحفظ منتج Glass لكن المنتج الذي يبلغ سعره 999 دولاراً فشل في الاستمرار.

الجدير بالذكر أن «مايكروسوفت» و«ميتا» و«تويتر» أعلنت أخيراً عن خطط لتسريح الآلاف استجابة لمخاوف الركود وتغيير الطلب على المنتجات الرقمية.