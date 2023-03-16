سناب شات تطرح خصائص أمان إضافية لـ "مركز العائلة" للتحكم بالمحتوى

المصدر: البيان

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أعلنت شركة سناب شات عن طرح خصائص أمان إضافية إلى ميزة مركز العائلة (Family Center)، والذي تم إطلاقه في أغسطس / آب 2022، وشملت التحديثات الجديدة إضافة عناصر مُخصصة للأهالي، وهو ما سيوفر لهم المزيد من الخيارات مع تمكينهم من تشغيل الميزة لتصفية المحتوى غير الملائم في منصتي التطبيق "القصص" أو Spotlight، وهو ما يعني مستقبل رقمي أكثر أمانًا.

وتأمل سناب شات أن تكون الأدوات والإرشادات الجديدة في مركز العائلة، عاملًا مساعدًا للآباء ومقدمي الرعاية والبالغين والمراهقين الموثوق بهم ليس فقط على تخصيص تجربة Snapchat الخاصة بهم ، بل وتمكينهم من إجراء محادثات مثمرة حول تجاربهم عبر الإنترنت.

وفي سياق ذلك، قال جورج وولفارت، رئيس السياسات العامة بشركة سناب: “منذ البداية تم تصميم Snapchat ليكون مختلفًا، وهو على عكس منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، حيث تم إنشاءه في الأساس ليوفر منصة إيجابية وآمنة للتفاعل، وهو ما يعكس المحتوى الناشئ منه"، ويضيف :" لهذا السبب تم إنشاء مركز العائلة؛ لضمان الخصوصية والأمان، وهو ما أكدته الورقة البحثية المنشورة مؤخرًا من قبل PwC و RLC ، التي خلالها تصنيف سناب شات على أنها منصة السعادة الأولى عند مقارنتها بالتطبيقات الأخرى؛ لكونها تعمل على تعزيز العلاقات الحقيقية مع الأشخاص والأشياء التي تحبها، ويدعم هذه المعايير سياساتنا التي تفرز نوع المحتوى المسموح ببثه في منصتنا".

ويسمح سناب شات بوصول المحتوى إلى جمهوره العريض من المستخدمين من خلال طريقتان، تتم الطريقة الأولى عبر "القصص"، وهي منصة المحتوى الخاصة بالتطبيق، حيث يقدم فيها منشئو المحتوى و Snap Stars وأكثر من 9800 شريك إعلامي، مثل NBC News و Axios و ESPN و People ، أخبارًا وترفيهًا ورياضة وأنواعا أخرى موثوقة، وهي منصة ليست مفتوحة، ويجب على منشئي المحتوى والشركاء الالتزام بإرشادات تحرير المحتوى الخاصة بـ Snapchat. أما الطريقة الثانية فتتم عبر منصة Spotlight الترفيهية، ويمكن للمستخدمين فيها مشاهدة المحتوى الممتع والإبداعي الذي أنشأه أعضاء مجتمع سناب شات.

التحديث الجديد لمركز العائلة سيسمح للآباء بوضع قيود على أنواع المحتوى الذي يمكن للمراهقين مشاهدته على Snapchat، والذي تم تصميمه ليكون مختلفًا عن منصات التواصل الاجتماعي التقليدية، ويستند في ذلك إلى الطريقة التي يستهلك أو يتفاعل بها الأشخاص المحتوى.

وتجدر الإشارة إلى تطبيق سناب شات يتسم بالسياسة الصارمة بشأن نوع المحتوى الذي تسمح ببثه، فهي تمنع المحتوى غير المدقق من الانتشار، ويمتد الأمر في ذلك إلى الإشراف الاستباقي على المحتوى الذي يواجه الجمهور من منشئي المحتوى ومستخدمي Snapchat قبل أن يصبح مؤهلا للوصول إلى منصتي القصص أو Spotlight.

ويساعد مركز العائلة الآباء في الحصول على مزيد من المعلومات حول من هم أطفالهم المراهقون أصدقاء على سناب شات، والأشخاص الذين يتواصلون معهم، مع استمرار احترام خصوصية المراهقين واستقلاليتهم. إنّه مصمّم ليظهر الطريقة التي يتفاعل بها الآباء مع أبنائهم المراهقين في العالم الواقعي، حيث يعرف الآباء عادةً من هم أصدقاء أطفالهم المراهقون ومتى يتسكعون، لكن لا يتنصتوا على محادثاتهم الخاصة.

ويصل سناب شات إلى أكثر من 90٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 34 عاما في المملكة العربية السعودية، و71٪ من أولياء الأمور، ومع استمرار بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني التقنيات الناشئة، فمن الضروري إعطاء الأولوية للمساحات الآمنة على الإنترنت للشباب والمراهقين والأطفال. وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الرفاهية الرقمية، وتوفير بيئة آمنة للجميع لاسيما المراهقين والأطفال؛ لذلك تُدرك سناب شات مسؤوليتها تجاه مستخدميها والمجتمع الأوسع؛ لبقائها منصة آمنة وممتعة ومنسقة تُعزز الرفاهية الرقمية.

يذكر أن مركز العائلة يوفّر ضوابط الوالدين للآباء فوق سن 25 عامًا ويمنحهم القدرة على رؤية أصدقاء سناب شات الذين أرسل إليهم المراهقون رسائل أو صورًا أو مقاطع فيديو في الأيام السبعة الماضية، بطريقة ما تزال تحمي خصوصيتهم عن طريقهم عدم الكشف عن المحتويات الفعلية لمحادثاتهم Snaps) والرسائل)، بالإضافة إلى مشاهدة قائمة كاملة بأصدقاء المراهقين الحاليين والجدد، كما يمنحهم بسهولة وسرية، الإبلاغ عن أي حسابات قد يشعر الآباء بالقلق بشأنها مباشرةً إلى فريق الثقة والأمان لدى المنصة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.