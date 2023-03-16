رفع دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم

المصدر: البيان

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رفعت شركة محاماة دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم، وذلك لأنه لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة.

ويواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعّم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون.

ورفعت شركة المحاماة الأمريكية "إدلسون" الدعوى بحق روبوت الدردشة "DoNotPay"، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصا لمزاولة المهنة أو شهادة، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستشهدت شركة المحاماة بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية،بحسب سكاي نيوز.

وعلق جوشوا براودر، الرئيس التنفيذي للشركة ، على تلك الإدانات. وقال إن كل الادعاءات لا أساس لها من الصحة وهو مستعد للدفاع عن الروبوت المحامي في المحكمة.