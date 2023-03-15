ساعة HUAWEI WATCH Buds أروع أداة يمكنك الحصول عليها اليوم في الإمارات

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في عالمنا اليوم، تتقدم التكنولوجيا بوتيرة سريعة، وأصبحت الأجهزة القابلة للارتداء جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. مع الطلب المتزايد باستمرار على الراحة، اكتسبت الساعات الذكية وسماعات الأذن شعبية هائلة. ومع ذلك، ارتقت هواوي بالأمور إلى الأمام من خلال تصميم منتج يجمع بين الاثنين في جهاز واحد - HUAWEI WATCH Buds. استحوذ هذا الجهاز 2 في 1 على السوق من خلال تصميمه المتطور للساعة وسماعات الأذن، ومكالمات مدعمة بتقنية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وصوت عالي الجودة، وإدارة الصحة طوال اليوم، وارتداء مريح وأدوات تحكم سهلة، ووضع التمارين الاحترافية بالإضافة إلى خاصية اتصال Bluetooth لذلك يسعدنا أن نعلن أنها اختيار محررنا. في هذه المقالة، سوف نستكشف ساعة HUAWEI WATCH Buds بالتفصيل ونوضح سبب كونها الجهاز المثالي لأي شخص يتطلع إلى تبسيط حياته والحصول على أفضل ما في عالم الساعة الذكية وسماعات الأذن.

تأتي الساعة وسماعات الأذن في جهاز واحد

ابتكرت هواوي أول ساعة ذكية في الصناعة بتصميم غطاء منبثق مغناطيسي، والذي يحتوي على زوج سماعات أذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) بداخلها. تتبنى ساعة HUAWEI WATCH Buds الذكية تصميمًا هيكليًا متماسكًا للغاية، باستخدام مكونات دقيقة مصغرة مخصصة وعمليات تصنيع متقدمة تجلب تجربة جديدة ومريحة. تأتي ساعة HUAWEI WATCH Buds الذكية في علبة فولاذية مصقولة مع صلابة محسّنة ومقاومة جيدة ضد التآكل. من خلال عملية التلميع الرائعة باليد والساتان، تضفي الساعة لمعانًا أنيقًا مع هالة جميلة حول الغلاف. مع شاشة كبيرة عالية الدقة بحجم 1.43 بوصة ودقة 466 × 466 وشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة، فإنها تكمل بشكل رائع الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يدل على مستوى جديد من التطور. يقدم الزر الماسي المبهر بنمط تصميم 710 Clous de Paris بريقًا معدنيًا فريدًا مع نسيج رقيق. تأتي الساعة مزودة بحزام جلدي محبب بالكامل مصنوع من جلد العجل من الدرجة الأولى، مطحون بنعومة مع أنسجة رائعة وبريق رقيق تضفي لمسة أنيقة وعصرية.

مكالمات بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وصوت عالي الجودة

من حيث جودة الصوت، تم تجهيز HUAWEI WATCH Buds بمحرك رباعي مغناطيسي كامل المدى مستوٍ، مما يتيح للوحدة الصغيرة تقديم صوت قوي وعالي التردد وعالي الدقة، مما يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى تفاصيل صوتية غنية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم HUAWEI WATCH Buds أيضًا المعادل التكيفي الثلاثي. تم تحسين الصوت في الوقت الفعلي وفقًا للاختلافات في بنية قناة الأذن، وحالة الارتداء ومستوى الصوت، وتخصيص الصوت لتحقيق أفضل تجربة استماع بتردد كامل للمستخدمين.

بخلاف الاستماع إلى الموسيقى، يعد تلقي المكالمات جزءًا أساسيًا آخر من امتلاك سماعات أذن. تعد HUAWEI WATCH Buds صغيرة الحجم لكنها قوية من حيث الصوت - وهي مزودة بميكروفونات مزدوجة مع التقاط الصوت ومستشعر التوصيل العظمي. يمكن أن يلتقط الميكروفونان كلاً من الغناء والأصوات المحيطة بينما يحدد مستشعر التوصيل العظمي الأصوات بدقة من خلال الارتدادات في عظام المستخدم ويمتص أصواتهم، ويميزها بوضوح عن الضوضاء المحيطة. تتم معالجة ذلك بعد ذلك عن طريق خوارزمية تقليل الضوضاء (DNN) للاتصال بالشبكة العصبية العميقة التي تلغي الضوضاء بشكل فعال وتعزز الأصوات لتقديم مكالمات واضحة.

إدارة الصحة طوال اليوم

باعتبارها ساعة ذكية جديدة مزودة بسماعات أذن خاصة بها، بالإضافة إلى امتلاكها سماعات رأس TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي)، تظل HUAWEI WATCH Buds ممتازة من حيث الوظائف والتجربة كساعة. تدعم الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الاكسجين في الدم -SpO 2 ، ومراقبة النوم. بفضل قدرات تقنية TruSleepTM المصممة ذاتيًا من هواوي، يمكن للساعة الذكية تتبع صحة نومك وعاداتك وأيضًا تسجيل الشخير.

مريحة للارتداء، سهلة في التحكم

لا يضع الجانب الفريد 2 في 1 لـ HUAWEI WATCH Buds سماعات الأذن في الساعة الذكية فحسب. بالإضافة إلى ضمان توافق كلا الجانبين، هناك أيضًا حاجة إلى تلميع التصميم بعناية لضمان الراحة العامة عند الاستخدام. تأتي سماعات الأذن بتصميم أسطواني خفيف الوزن مثمن الأضلاع بأبعاد 21.8 × 10.3 × 10.3 ملم. يبلغ وزن كل سماعة 4 جرام تقريبًا. من السهل ارتداؤها ويمكن إعادتها بسلاسة إلى الساعة. بفضل تصميمها الأسطواني، توفر سماعات الأذن تجربة صوتية مريحة. في الوقت نفسه، تتبنى سماعات الأذن تصميمًا داخل الأذن بدون أي مقابض للأذن. مقارنةً بسماعات الأذن التقليدية، فإن مركز الثقل في HUAWEI WATCH Buds أقرب إلى قناة الأذن مما يجعلها أكثر ثباتًا ولن يتم قطعها عن طريق الخطأ، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام اليومي وممارسة الرياضة.

بالإضافة إلى تقنية التعرف التكيفية، تدعم HUAWEI WATCH Buds أيضًا أدوات التحكم الجديدة التي تعمل باللمس في منطقة واسعة. تتيح أدوات التحكم التي تعمل باللمس على نطاق واسع، والتي تغطي سماعات الأذن والمنطقة أمام الأذنين، للمستخدمين الوصول إلى وظائف متعددة بمجرد النقر على آذانهم، مما يتيح نطاقًا أوسع وأكثر دقة للتعرف على اللمس. يمكن للمستخدمين النقر مزدوجًا للرد على مكالمة أو رفضها، أو تشغيل أغنية أو إيقافها مؤقتًا. انقر ثلاث مرات لتمكين أو تعطيل إلغاء الضوضاء. كما أنها تدعم التخصيص، مما يمكّن المستخدمين من برمجة ما يحتاجون إليه بنقرة واحدة فقط.

عند ارتداء سماعات الأذن، تقوم HUAWEI WATCH Buds بتنشيط تقنية التعرف التكيفية المجهزة في كل من سماعات الأذن اليمنى واليسرى لقياس السرعة الزاوية للتسارع بناءً على حركة المستخدمين من خلال مستشعر IMU (وحدة القياس بالقصور الذاتي)، مما يسمح لـ HUAWEI WATCH Buds بالتعرف على الاتجاه من وسادات الأذن التي يتم ارتداؤها أثناء الظروف العادية. إذا تم ارتداؤها في الاتجاه الخاطئ، فستقوم سماعات الأذن بذكاء بتصحيح قنوات الصوت اليمنى واليسرى تلقائيًا، والتخلص من التصميم الصلب حيث يجب ارتداء سماعات الأذن اليمنى واليسرى وتخزينها بطريقة معينة. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لبنية قناة الأذن المختلفة لكل مستخدم، تم تجهيز HUAWEI WATCH Buds أيضًا بتقنية قناة الأذن التكييفية.

أوضاع التمرين الاحترافية

ترث ساعة HUAWEI WATCH Buds تكنولوجيا الرياضة واللياقة البدنية الموجودة في خط هواوي الطويل من الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تأتي الساعة مزودًا بـ 80 وضعًا رياضيًا، من بينها 10 أوضاع رياضية احترافية: الجري في الهواء الطلق، والجري الداخلي، والمشي في الهواء الطلق، والمشي الداخلي، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، ونط الحبل، والآلة الإهليلجية، وآلات التجديف، والتدريب المجاني. علاوة على ذلك، تتيح ساعة HUAWEI WATCH Buds للمستخدمين إضافة أكثر من 70 رياضة (باستثناء الرياضات المائية) يدويًا.

كما تم دمج سماعة HUAWEI WATCH Buds مع النظام الرياضي العلمي HUAWEI TruSportTM المطور ذاتيًا من هواوي، مما يوفر للمستخدمين التقييمات الرياضية الاحترافية والمشورة. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بميزات أخرى مثل مشاركة سجلات اللياقة البدنية بنقرة واحدة، ومؤشر أداء الجري، ومدرب الجري الذكي، والمساعد الصوتي للوضع الرياضي، والملحقات الرياضية القابلة للتخصيص، وخطط الأنشطة الشخصية القابلة للتخصيص والمزيد.

يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق HUAWEI Health، المتوافق مع أنظمة تشغيل مختلفة، مثل iOS و Android وما إلى ذلك وإقرانه بالساعة الذكية لمراقبة الصحة. يدعم تطبيق HUAWEI Health أيضًا دورات اللياقة البدنية الاحترافية الأخرى مثل اليوجا واللياقة البدنية وتمارين القوة، حتى تتمكن من الاستمتاع بساعة HUAWEI WATCH Buds عند الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاسترخاء أثناء الاستماع إلى الموسيقى التأملية.

اتصال بلوتوث

كجهاز ذكي يمكن ارتداؤه، فإن ساعة HUAWEI WATCH Buds لديها ثروة من سيناريوهات التطبيق. يمكن للمستخدمين الانزلاق على سماعة الأذن للرد على مكالمة، دون الحاجة إلى العبث على الشاشة، ومزامنة الرسائل النصية من هواتفهم الذكية المتصلة، بالإضافة إلى الرد السريع بالرسائل النصية والرموز التعبيرية لسهولة الاستخدام والراحة. وسعت HUAWEI WATCH Buds أيضًا حدود الاستخدام، التي تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات عبر تطبيق AppGallery.

باختصار، تعد ساعة HUAWEI WATCH Buds خيارًا رائعًا لأولئك الذين يريدون ساعة ذكية عالية الجودة ومتعددة الاستخدامات وسماعات أذن في وحدة واحدة. تصميمها المتطور للساعة وسماعات الأذن، وإلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي والصوت عالي الجودة، وإدارة الصحة طوال اليوم، والارتداء المريح وأدوات التحكم السهلة، ووضع التمارين الاحترافية بالإضافة إلى الاتصال عبر البلوتوث، مما يجعلها القطعة التقنية المثالية لأي نشاط .

ستتوفر الأجهزة الذكية القابلة للارتداء ذات التصميم المبتكر في 10 مارس في متاجر تجربة هواوي ومتجر هواوي الإلكتروني وعبر تجار التجزئة المختارين في الإمارات العربية المتحدة. تتوفر HUAWEI WATCH Buds في حزام من الجلد الأسود بسعر 1799 درهمًا إماراتيًا مع رعاية مجانية لمدة عام من هواوي بقيمة 279 درهم. تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT Cyber ​​المتوفرة في علبة رمادية وحافظة ذهبية سوداء بسعر 899 درهم. بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 159 درهمًا إماراتيًا - حقيبة HUAWEI WATCH GT Cyber ​​Case Midnight Black.