أميركا.. مشروع قانون لزيادة ساعات العمل بين المراهقين لإلهائهم عن تيك توك

المصدر: البيان

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أقر مجلس الشيوخ في أوهايو مشروع قانون يمدد عدد ساعات العمل خلال العام بين طلاب المدارس الثانوية.

ويعمل الطلاب في أوهايو حالياً في وظائف بعد انتهاء اليوم الدراسي حتى السابعة مساءً، وحتى التاسعة مساءً خلال الصيف.

لكن التشريع المقترح والذي لا يزال بحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس النواب يقترح عمل الطلاب حتى التاسعة مساءً طوال العام، وفقاً لما نقلته بيزنس إنسايدر.

ويستهدف القانون المرتقب صدوره تقليص الوقت المسموح فيه للمراهقين باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وورنر، من ولاية فرجينيا تقدم بمشروع قانون من الحزبين مطلع الشهر الجاري يحدد نهجاً لحظر التكنولوجيا الأجنبية، مثل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك.

ويعد مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقات مثل تيك توك و إنستغرام على رأس أولويات المشرعين في أميركا منذ سنوات، بشكل خاص مع نشر المزيد من الطلاب منشورات حول التأثير السلبي لها على الصحة العقلية.