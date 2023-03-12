خبير تقني يحذر من روابط قرصنة قبيل رمضان

المصدر: البيان

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حذَّر خبير تقني من روابط قرصنة تنتشر قبيل شهر رمضان في صورة رسائل تهنئة.

وأوضح المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن هناك نوعاً من النصب والاحتيال الإلكتروني يحدث من خلال تلك الرسائل، مشيراً إلى أنها تتسم بتصاميم جذابة ومتحركة.

وقال محمد، خلال لقائه اليوم عبر شاشة «الأولى المصرية»، إن تلك التصاميم الجديدة يستخدمها القراصنة لجذب المستخدمين، لافتاً إلى أن الخطر يكمن في الصورة التي تحملها أو الرابط.

وأضاف أن مضمون الرسالة يشتمل في أحيان كثيرة على معلومات ورابط عن مسابقة وهمية، مؤكداً أنه ليس هناك أي مجال للربح من خلال الإنترنت دون العمل والجهد.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تفادي هذه الروابط المخصصة للنصب ولكنها ما زالت متاحة، موضحاً أن المستخدم قد يشاهد رابطاً سليماً ولكنه مرتبط برابط آخر للقرصنة، وبمجرد الضغط عليه يتم الاستيلاء على بيانات المستخدم.

وذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالية حذَّر من الألعاب التي تنتشر بصورة كبيرة خلال شهر رمضان وتجذب المستخدمين للعب من أجل الحصول على أرباح، مبيناً أنها طريقة جديدة للنصب على المستخدمين.

ونصح بفصل الإنترنت عن الجهاز الذكي في حالة الدخول إلى هذه الروابط، داعياً إلى التخلص من بيانات الجهاز عبر إعادة ضبط المصنع لمنع السرقة.