آبل توسع تطبيق نظام التسعير الجديد في «آب ستور»

المصدر: البيان

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بدأت شركة آبل إتمام تطبيق نظام التسعير الجديد، الذي وُصِف بأنه الأكثر شمولًا لقدرات التسعير منذ إطلاق متجر (آب ستور) قبل نحو 14 سنة.

وأعلنت عملاقة التقنية الأمريكية عن نظام التسعير الجديد مطلع شهر ديسمبر الماضي، وطبّقت بعض التغييرات، وأجلّت بعضها إلى ربيع 2023.

وقالت آبل حين الإعلان عن النظام إن التغييرات الجديدة توفر للمطورين 700 نقطة سعر إضافية، وأدوات تسعير جديدة تُسهّل عليهم تحديد الأسعار لكل بلد أو منطقة، بالإضافة إلى تسهيل إدارة تغييرات أسعار الصرف الأجنبي، وميزات أخرى.

وأتاحت الشركة خلال المدة الماضية تحسينات الأسعار للتطبيقات التي تقدم اشتراكات قابلة للتجديد التلقائي، والآن أُتيحت للتطبيقات الأخرى وعمليات الشراء داخل التطبيق، مما يمنح المطورين جميعهم مرونة وتحكمًا غير مسبوقين في تسعير منتجاتهم بـ 45 عملة عبر 175 متجرًا.

وبموجب نظام التسعير المحدث لمتجر آب ستور، يُمكِن للمطورين كافةً الاختيار من بين 900 نقطة سعر، وهو ما يقرب من 10 أضعاف عدد نقاط السعر المتوفرة سابقًا لمعظم التطبيقات. ويتضمن ذلك 600 نقطة سعر جديدة للاختيار من بينها، مع 100 نقطة سعر أعلى متاحة عند الطلب.

وفي كل واجهة من واجهات متاجر (آب ستور) البالغ عددها 175، يُمكن للمطورين الاستفادة من اتفاقيات التسعير الإضافية، ومن ذلك: تلك التي تبدأ برقمين مكررين، على سبيل المثال: 110,000 ين، كما يمكنهم تسعير المنتجات التي تنتهي بالرقم 99. بأقرب رقم، مثل: 90. أو 00.، الأمر الذي يفيد بصورة خاصة في إدارة الحُزم والخطط السنوية.

ويمكن لمطوري تطبيقات الاشتراك والتطبيقات الأخرى إدارة العملة والضرائب عبر واجهات المتاجر بسهولة كبرى عن طريق اختيار واجهة متجر محلية يعرفونها على نحو أفضل كأساس لتوليد الأسعار تلقائيًا عبر واجهات المتاجر الـ 174 الأخرى، و 44 عملة.

وسيظل المطورون قادرين على تحديد الأسعار لكل واجهة متجر إذا رغبوا في ذلك.

وبالنسبة للمطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم لجميع أنحاء العالم، فإن أدوات التكافؤ العالمية لمتجر (آب ستور) تمنحهم طريقة سهلة ومريحة لإدارة الأسعار عبر الأسواق الدولية.

والآن يمكن للمطورين الحفاظ على عملتهم المحلية ثابتة في أي واجهة متجر من اختيارهم، حتى مع تقلبات أسعار الصرف والضرائب.

ويمكن للمطورين جميعهم تحديد مدى توفر عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال واجهة المتجر.

وقالت آبل إنها ستُحدِّث بصورة دورية الأسعار في مناطق معينة بناءً على التغييرات في الضرائب، وأسعار صرف العملات الأجنبية.

وأوضحت أن ذلك يجري باستخدام معلومات سعر الصرف المتاحة للجمهور من موفري البيانات المالية للمساعدة في ضمان بقاء أسعار عمليات الشراء داخل التطبيق متساوية عبر جميع واجهات المتاجر.

ويمكن للمطورين الذين لديهم تطبيقات مدفوعة وعمليات شراء داخل التطبيق تحديد أسعار المنطقة المحلية، التي لن تتأثر بتعديلات الأسعار التلقائية.