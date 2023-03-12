ميزات مخفية في غوغل كروم تحسّن تجربة تصفحك الإنترنت

المصدر: البيان

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يُعد متصفح غوغل كروم أكثر متصفحات الويب استخدامًا في العالم، إذ يستحوذ على الحصة الكبرى في سوق متصفحات الويب بنسبة تبلغ 65.7% ويستخدمه ملايين الأشخاص لتصفح الإنترنت.

يشعر الكثير منا بالراحة تجاه الميزات الأساسية المتوفرة في متصفح غوغل كروم، وهناك الكثير من الميزات المخفية التي يمكن أن تحسن تجربة التصفح بشكل كبير عند استخدامها بشكل صحيح.

إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين تجربة التصفح في غوغل كروم، إليك 5 من أبرز الميزات المخفية لتحسين تجربة المُستخدم:

1- قفل تبويب التصفح المتخفي باستخدام Face ID في آيفون:

أضافت غوغل ميزة جديدة لمتصفح كروم في نظام التشغيل iOS تتيح للمستخدمين قفل علامة تبويب التصفح المتخفي باستخدام Face ID.

وقد صممت هذه الميزة لتوفير المزيد من الخصوصية والأمان لمن يستخدمون وضع التصفح المتخفي في كروم.

لتفعيل هذه الميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق Chrome في آيفون ثم انقر فوق الأيقونة الثلاثية النقاط الظاهرة في الزاوية اليُمنى السُفلية، ثم انقر فوق رمز الإعدادات للوصول إلى قائمة الإعدادات.

- مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (الخصوصية والأمان) Privacy & Security، وفعّل خيار (قفل علامات التبويب المتخفية باستخدام معرف الوجه) Lock Incognito Tabs with Face ID.

- بعد ذلك، اكتب (chrome://flags) في شريط العناوين وابحث عن خيار (Device Authentication for Incognito Mode) ثم فعّله.

- بعد تفعيل الميزة، سيُطلب منك تأكيد Face ID عند فتح علامة تبويب التصفح المتخفي.

2- ميزة Window Naming:

تتيح ميزة (تسمية النافذة) Window Naming للمستخدمين إضافة أسماء للنوافذ في متصفح غوغل كروم.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم نوافذ متعددة مفتوحة في الوقت نفسه ويريدون التعرف بسرعة على أي نافذة تحتوي على علامات التبويب التي يريدون العمل فيها.

لتسمية نافذة في غوغل كروم، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح نافذة جديدة في متصفح كروم بالنقر فوق الأيقونة الثلاثية النقاط الظاهرة في الزاوية اليُمنى العُلوية ثم النقر فوق خيار (نافذة جديدة) New window.

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط عنوان النافذة وهو الشريط العلوي الذي يضم زر التصغير، وزر التكبير، وزر الإغلاق.

- انقر فوق خيار (اسم النافذة) Name window من القائمة المنسدلة، وأدخل اسمًا خاصًا للنافذة في مربع الحوار المنبثق، وانقر فوق زر (موافق) OK لحفظ الاسم.

- بعد تسمية النافذة، سيظهر الاسم في شريط عنوان النافذة وفي شريط المهام في حواسيب ويندوز أو في macOS dock في حواسيب ماك.

3- ميزة Site Isolation:

ميزة (عزل الموقع) Site Isolation هي ميزة أمنية في متصفح غوغل كروم تساعد في الحماية من أنواع معينة من الهجمات، مثل: Specter و Meltdown.

هذه الميزة تكون مفعّلة افتراضيًا في إصدار متصفح كروم الخاص بسطح المكتب وتطبيق أندرويد، ويمكن تمكينها في آيفون أيضًا. وللتأكد من أن ميزة Site Isolation مفعّلة في متصفحك اتبع الخطوات التالية:

- افتح Google Chrome واكتب (chrome://flags) في شريط العناوين.

- في شريط البحث الظاهر في الجهة العلوية، اكتب (Site Isolation) واضغط فوق زر Enter.

- تحت قسم Site Isolation، يجب أن يكون خيار (Strict Origin Isolation) مفعّلًا (Enabled) إذا لم يكن ظاهرًا يمكنك النقر فوق الزر الظاهر بجانبه واختيار (Enable) لتفعيل الميزة.

- أعد تشغيل متصفح كروم لتطبيق التغييرات.

4- مشاركة المكالمات الهاتفية:

يتيح غوغل كروم للمستخدمين مشاركة المكالمات الهاتفية بين أجهزتهم. تُسهّل هذه الميزة نقل المكالمات من جهاز إلى آخر، بغض النظر عن مكان وجودك.

لاستخدام هذه الميزة، يجب تثبيت غوغل كروم في كلا الجهازين، وتسجيل الدخول إلى الأجهزة التي تريد مشاركة المكالمات بينها في كروم باستخدام حساب غوغل نفسه. ثم اتبع الخطوات التالية:

- افتح غوغل كروم في حاسوبك، ثم ضع رابط رقم الهاتف الذي تريد الاتصال به.

- في مربع الحوار الذي سيظهر، حدد الجهاز الذي تريد استخدامه.

- سيصل إشعار إلى الجهاز الذي اختَرته. انقر فوق الإشعار، ثم أجرِ المكالمة من هاتف أندرويد.

5- وضع Memory Saver:

يساعد وضع (حفظ الذاكرة) Memory Saver المتوفر في متصفح غوغل كروم في تقليل استخدام الذاكرة.

عند تفعيل هذه الميزة، يقلل غوغل كروم استخدام الذاكرة عن طريق تعطيل بعض الميزات ومنع العمليات غير الضرورية من العمل في الخلفية.

لتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

- اكتب (chrome://flags) في شريط العناوين ثم اضغط فوق زر Enter.

-ستظهر نافذة جديدة مع حقل بحث حيث يمكنك البحث عن (Enable the battery saver mode feature).

- غيّر وضع هذه الميزة من (افتراضي) Default إلى (تمكين) Enable.