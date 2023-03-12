«ميتا» تدرس إنشاء بديل لـ«تويتر»

(FILES) In this file photo taken on October 28, 2021 a pedestrian walks in front of a new logo and the name 'Meta' on the sign in front of Facebook headquarters in Menlo Park, California. - Shares of Facebook parent Meta plunged 24 percent in opening trading February 3, 2022, weighing on the Nasdaq and threatening the stock market's four-day winning streak. (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

المصدر:
  • نيويورك - د ب أ
التاريخ:
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تدرس «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» إنشاء بديل لتطبيق التدوينات القصيرة الشهير «تويتر». وقال ناطق باسم ميتا لموقع ذا ريجستر «نحن نستكشف إقامة شبكة اجتماعية لامركزية مستقلة لمشاركة التحديثات النصية. ونعتقد أنه توجد فرصة لمساحة منفصلة، حيث يمكن لصناع المحتوى والرموز العامة مشاركة التحديثات عن اهتماماتهم في الوقت المناسب».

وبوصفها خدمة لا مركزية، سوف يكون ما تعرضه ميتا مماثلاً لخدمات قائمة مثل ماستودون.

ويعمل جاك دورسي، هو أحد مؤسسي تويتر، ورئيسه سابقاً، على خدمة لا مركزية مماثلة تسمى بلوسكاي التي لا يمكن اختبارها حتى الآن سوى من جانب مستخدمين مختارين.

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