«ميتا» تدرس إنشاء بديل لـ«تويتر»

المصدر: نيويورك - د ب أ

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تدرس «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» إنشاء بديل لتطبيق التدوينات القصيرة الشهير «تويتر». وقال ناطق باسم ميتا لموقع ذا ريجستر «نحن نستكشف إقامة شبكة اجتماعية لامركزية مستقلة لمشاركة التحديثات النصية. ونعتقد أنه توجد فرصة لمساحة منفصلة، حيث يمكن لصناع المحتوى والرموز العامة مشاركة التحديثات عن اهتماماتهم في الوقت المناسب».

وبوصفها خدمة لا مركزية، سوف يكون ما تعرضه ميتا مماثلاً لخدمات قائمة مثل ماستودون.

ويعمل جاك دورسي، هو أحد مؤسسي تويتر، ورئيسه سابقاً، على خدمة لا مركزية مماثلة تسمى بلوسكاي التي لا يمكن اختبارها حتى الآن سوى من جانب مستخدمين مختارين.