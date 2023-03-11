كيف تمنع التقاط صورة محادثة في «واتساب»؟

المصدر: البيان

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كشف خبراء تقنيون عن حيلة خفية من شأنها أن تمنع التقاط صورة المحادثات التي تجرى عبر تطبيق «واتساب».

وذكر موقع مجلة «سيدتي»، نقلاً عن «الديلي ميل»، أنه بالإمكان تفعيل تلك الميزة بواسطة بضع خطوات.

وأوضح أنه لتقييد التقاط صور الدردشة ينبغي الاعتماد على خاصية تفعيل ميزة «عرض مرة واحدة».

ولفت إلى أن تلك الخاصية تتمكن من إعاقة عملية تنزيل الصور أو التقاط صور للشاشة على هاتف الطرف الآخر الذي تتم معه المحادثة.

وأكد أن الطريقة تُعَدُّ ناجحة عند الرغبة في مشاركة رسالة مع الطرف الآخر في المحادثة وحجبها بعد انتهاء مدة صلاحية خيار الحذف.

ونوَّه بأن هناك مجموعة من المفاتيح الخفية في «واتساب» تضمن جانباً أكبر من الخصوصية والأمان.