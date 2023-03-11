الحكومة البلجيكية تحظر تطبيق تيك توك في أجهزة هواتف الموظفين الرسميين

المصدر: أ ف ب

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حظر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الجمعة تطبيق تيك توك في أجهزة هواتف المسؤولين الفدراليين المخصصة للعمل.

ومنعت حكومات عديدة في أوروبا موظفيها الرسميين من استخدام منصة تيك توك.

وحظر كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية التطبيق من الهواتف والحواسيب المحمولة التي يستخدمها موظفوهما للعمل.

ولا يشمل حظر تطبيق "تيك توك" الهواتف الشخصية لموظفي الخدمة المدنية والوزراء والنواب.

وفي مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية، أعلن تطبيق "تيك توك" الأربعاء، العمل مع "شريك" أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميه إلى الصين.

وأعلنت منصة "تيك توك" أنّه سيتم تخزين بيانات مستخدميها ابتداءً من هذا العام في ثلاثة مراكز، اثنان منها في أيرلندا وواحد في النرويج.