محرَّمة على "المشرفين".. "الهروب الناعم" ميزة جديدة من واتساب

المصدر: البيان

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أتاح تطبيق الدردشة الشهير "واتساب" ميزة جديدة للمستخدمين، تمكنهم من مغادرة مجموعات الدردشة دون أي تنبيه، ما يعفي الكثيرين من حرج مغادرة المجموعات التي يجدون أنفسهم مجبرين على مسايرة من أضافهم فيها بالمغادرة في صمت.

ولن يعلم أحد بالهروب الناعم للشخص المغادر للمجموعة سوى مشرف المجموعة، الذي سيصله إخطار من التطبيق.

وقبل هذه الميزة كان التطبيق يخطر كل أعضاء المجموعة بمغادرة شخص ما للمجموعة عبر رسالة عامة على المجموعة نفسها، لكن الآن لن يعلم بذلك من غير المشرفين سوى من يفتح تفاصيل المجموعة للاطلاع على الأعضاء.

بقي أن نشير إلى أن مشرفي مجموعات واتساب محرومون من التمتع بهذه الخاصية، حيث لن يمكنهم مغادرة المجموعات التي يشرفون عليها.