إطلاق تصميم جديد لواجهة «غوغل» السحابية

المصدر: البيان

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أعلنت شركة «غوغل» عن إطلاق تصميم جديد لواجهتها السحابية.

وأوضحت الشركة أن التحديث يشمل تصميم واجهة استخدام مجموعة من منتجاتها السحابية، وهي Google Docs وGoogle Sheets، وGoogle Slides، إضافةً إلى خدمة التخزين السحابي Google Drive، وذلك حسبما أفاد موقع «اليوم السابع»، نقلاً عن «aitnews».

وقالت الشركة إنها استمدت التصميم الجديد من لغة التصميم التي أطلقتها العام الماضي لأندرويد Google Material Design 3 التي تتضمن عناصر رسومية مُحسنة وطرقاً جديدة لعرض جداول البيانات.

وأكدت أن التصميم الجديد في خدمات Google Docs وGoogle Drive يهدف إلى تسهيل العثور على أكثر الخيارات أهمية وتحسين إظهارها عبر التعديل على تصميمها وطريقة التفاعل معها.

وبيّنت أن التصميم الجديد يتضمن العديد من التحسينات لتجربة المستخدم، مثل واجهة الاستخدام المبسطة في الشريط العلوي للمستندات والجداول والشرائح لمساعدة المستخدمين في العثور بشكلٍ أسرع على الخيارات المستخدمة بشكل متكرر.

ولفتت إلى أنها أضافت تحسينات إلى تصميم قسم التعليقات ضمن المستندات والخلفيات والمساطر وخطوط الشبكة.

وأشارت إلى أنها عدلت على تصميم Google Drive لعرض الخيارات الرئيسة بشكل مباشر على الملفات، لتسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت للمستخدم.

وأضافت أنه سيصبح بإمكان للمستخدمين تحديد العديد من العناصر في وقت واحد وإجراء العمليات بشكل جماعي للمهام المتكررة.

وذكرت أن التصميم يضيف رقائق بحث جديدة تشمل البحث وفق نوع الملف واسم مالكه وتاريخ التعديل الأخير للمساعدة في العثور على الملفات بشكل أسرع.