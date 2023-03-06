"علي بابا كلاود" تتعاون مع "دبي القابضة" للارتقاء بمركز بياناتها وتقديم خدمة أفضل للعملاء

المصدر: البيان

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أعلنت "علي بابا كلاود"، الشركة الرئيسية المسؤولة عن التكنولوجيا الرقمية والذكاء في مجموعة علي بابا، اليوم عن تعاونها مع "دبي القابضة"، الشركة الاستثمارية العالمية متنوعة الأنشطة التي تعمل في عدد من القطاعات الرائدة، والتي تَجمعُهُما شراكة طويلة الأمد ضمن مركز البيانات التابع لــ علي بابا كلاود" في دبي، وذلك بهدف تحديث المنشأة والارتقاء بها حيث سيتم تزويدها بأحدث بنية تحتية سحابية مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجالات التحليل وقواعد البيانات وحلول الصناعة وخدمات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد العملاء بأفضل الحلول الرقمية الممكنة خلال رحلة التحوّل الرقمي الخاصة بهم.

ومن خلال مركز البيانات الذي تم تحديثُه، ستوفّر علي بابا كلاود للعملاء المحليين سلسلة من منتجات البنية التحتية المثبَتة، مثل خدمة الجيل السادس للحوسبة المرنة (ECS) وأحدث جيل من خدمة التخزين المرن (EBS) التي توفر قدرة حوسبة أعلى بشكل ملحوظ مع نطاق أعلى وزمن وصول أقل وأداء محسّن. وتهدف هذه المجموعة من المنتجات المتطورة إلى تزويد عملاء المؤسسات بنطاق أوسع من الخدمات السحابية التي تغطي الشبكة وأمان التخزين والحوسبة. وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل ترقية مركز البيانات توفير أفضل الحلول السحابية في فئتها لتلبية احتياجات العمل بأحدث أدوات التحليل لتحسين العمليات التجارية والأداء. وستشهد المنشأة أيضًا تجديدًا لقاعدة بياناتها المتقدمة لتوفير معالجة أسرع وأكثر كفاءة للبيانات، بالإضافة إلى حلول خاصة بالصناعة وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي ستعالج التحديات الخاصة بالعميل وتحقق نتائج أفضل.

وجاء هذا الإعلان خلال حفل افتتاح قمة "يوم علي بابا كلاود دبي"، بحضور بوريس روسافوف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، دبي القابضة، ودانييل جيانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في Alibaba Cloud Intelligence.

تعليقًا على هذا الإعلان، قال دانييل جيانغ، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في Alibaba Cloud Intelligence: "يسعدنا أن نستضيف قمة ’يوم علي بابا كلاود دبي‘ للعام الثاني على التوالي. وتتماشى شراكتنا المستمرة مع دبي القابضة مع التزامنا بالاستثمار المستمر في منطقة الشرق الأوسط ودعم الشركات المحلية في رحلة تحولهم الرقمي بالاستفادة من خبرة دبي القابضة إلى جانب التكنولوجيا السحابية الموثوقة من علي بابا كلاود، ونعتقد أن مركز البيانات الذي سيتم تحديثه سيكون قادرًا على تزويد الشركات المحلية بقدرات أفضل وأكثر أمانًا لتحقيق نمو أقوى والاستجابة بشكل أفضل لتطورات المشهد الرقمي في المنطقة".

وإلى جانب الشراكة مع دبي القابضة، كشفت علي بابا كلاود عن استراتيجية شراكة محسّنة تابعة لها تطرُحها مع تخصيص المزيد من الموارد والمبادرات لتقديم دعم شامل للشركاء من العملاء المحليين طوال رحلة تحولهم الرقمي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل. ولتسريع نمو الشركاء، أطلقت علي بابا كلاود برنامج الدعم ’تحالف الشرق الأوسط وأفريقيا‘ لتزويد الشركاء المحليين بنموذج تعاون تجاري مخصص مع بعض الحوافز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك قناة إدارة الشركاء المخصصة، وموارد سحابية إضافية، وهامش منتجات أوسع، بالإضافة إلى مبادرات التسويق الموسعة. وتهدف هذه المبادرات أيضًا إلى زيادة دخل الشركاء وتقوية خبراتهم الفنية. يذكر أن علي بابا كلاود تعمل حاليًا مع أكثر من 40 شريكًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجمعت قمة "يوم علي بابا كلاود دبي" هذا العام، والتي عُقدت في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا والمبتكرين. وتحت شعار "معًا من أجل مستقبل مشترك"، تبادلت الجِهات المشارِكة المعلومات والرؤى وأفضل الممارسات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الرقمي والتقنيات المتطورة وابتكار الأعمال لدعم التحول الرقمي للشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وبصفتها مزودًا عالميًا رائدًا لخدمات IaaS وPaaS، تفتخر "علي بابا كلاود" بشبكتها التي تغطي 86 موقعاً في 28 منطقة حول العالم، مما يوفر بنية تحتية سحابية قوية وآمنة للغاية وقابلة للتطوير لدعم العملاء العالميين الذين يتبنون الابتكار الرقمي. وتعد علي بابا كلاود، منذ عام 2015، مزودًا رائدًا للخدمات السحابية مع مركز بيانات محلي لخدمة الشركات المحلية الخاصة والمؤسسات العامة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل.