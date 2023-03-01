عطل يصيب «تويتر» في أنحاء كثيرة من العالم

المصدر: أ ف ب

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واجه مستخدمو «تويتر» مشكلات في الدخول إلى حساباتهم في أنحاء كثيرة من العالم.

ورصد موقع «داون ديتكتر»، اليوم، أعطالاً معلوماتية على المنصة التي اشتراها أخيراً الملياردير إيلون ماسك.

وسجل الموقع أكثر من 4200 بلاغ في الولايات المتحدة، وما يزيد على 1600 في فرنسا.

ولم يكن متاحاً، عبر موقع «تويتر» الإلكتروني وتطبيقه للأجهزة المحمولة، الدخول إلى شريط الأحداث لاستعراض أحدث التغريدات، لكن بقي ممكناً الاطلاع على بعض الحسابات أو نشر التغريدات.

كانت «تويتر» قد عانت، في الأشهر الأخيرة، مشكلات فنية، خصوصاً نهاية ديسمبر، حين تعذر على بعض المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو الاطلاع على بعض الحسابات.

وتواجه المنصات الرقمية بوتيرة متكررة أعطالاً تعوق الدخول إليها بعض الوقت، في حين يبقى توقف الخدمات فترات طويلة أمراً استثنائياً.