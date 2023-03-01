«تيك توك» تقيّد مشاهدة المحتوى للمراهقين بـ60 دقيقة يومياً

المصدر: البيان

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قيَّدت منصة «تيك توك» مدة مشاهدة المحتوى للمراهقين بـ60 دقيقة يومياً.

وأعلنت المنصة عن إطلاق عدد من التحديثات الجديدة لضوابط التحكم في وقت الشاشة على المنصة، وذلك من خلال عدد من الخيارات المخصصة وفقاً لكل مستخدم، إضافة إلى إطلاق مجموعة من الإعدادات الافتراضية الجديدة لحسابات المراهقين، والتوسع في نطاق الاقتران العائلي/ ربط الحسابات للعائلة بمزيد من أدوات الرقابة الأبوية. يأتي ذلك تأكيداً على التزام تيك توك في إلهام المجتمع وتعزيز القدرات الإبداعية وبث البهجة في المجتمع ودورها في تشجيع المستخدمين للتعبير عن أنفسهم بشكل إيجابي، والتواصل مع الآخرين بشكل أفضل.

تغييرات جديدة

وتتضمن التحديثات الجديدة خاصية لتحديد وقت محدد لا يزيد على 60 دقيقة يومياً لمشاهدة المحتوى على المنصة، وهو ما سيتم بشكل تلقائي لكل حساب يقل عمر صاحبه عن 18 عاماً، فعند الوصول إلى هذا الحد الأقصى سيُطلب من المستخدمين إدخال رمز المرور لمواصلة المشاهدة، مما يُعد تنبيها لهم أنهم قد تجاوزوا الحد اليومي المسموح لوقت الشاشة وعليهم اتخاذ قرار بتمديد هذا الوقت.

وعلى الرغم من عدم وجود توافق جماعي بشأن مقدار الوقت الذي لا يجب أن يتجاوزه المراهقين لوقت الشاشة، أو حتى تأثير زيادة هذا الوقت عليهم، فقد تمكنت تيك توك من خلال التعاون مع عدد من الباحثين الأكاديميين والخبراء من مختبر السلامة الرقمية في مستشفى بوسطن للأطفال من تحديد المدة التي يجب السماح للمراهقين بقضائها في مشاهدة المحتوى.

وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن زيادة الوعي بأهمية الوقت وضرورة إدارته بشكل فعال من الآليات التي تساهم في اتخاذ القرارات بشكل مسؤول. لذلك تحث تيك توك المراهقين ممن يقومون بإيقاف خاصية الـ60 دقيقة الافتراضية وقضاء أكثر من 100 دقيقة على المنصة في يوم واحد بتحديد حد زمني يومي للشاشة، وذلك بهدف تشجعيهم على استخدام آليات إدارة وقت الشاشة. وهذا يدعم ما طرحته المنصة العام الماضي حيث لاحظت تيك توك زيادة في استخدام أدوات إدارة وقت الشاشة بنسبة 234% بعد تشجيع المراهقين بإدارة وقت الشاشة. إلى جانب ذلك تقوم المنصة بإرسال إشعاراً أسبوعياً لحسابات جميع المراهقين يحتوي على ملخص أسبوعي للوقت الذي قضوه على الشاشة.

وتعد الخصائص الجديدة إضافة الى إعدادات الأمان الحالية لحسابات المراهقين، بما في ذلك المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً الذين تم ضبط حساباتهم على الوضع الخاص تلقائيا والسماح فقط بالرسائل المباشرة لمن هم في سن 16 عاماً أو أكبر. أما فيما يتعلق بالبث المباشر، فيجب ألا يقل عمر صاحب الحساب عن 18 عاماً.

تعزيز الحوار بين أفراد العائلة

وتؤمن منصة تيك توك أن الآباء هم الملجأ الاول للمراهقين عند الحاجة إلى الدعم، لذلك تعتبرهم المنصة أحد أهم شركائها، وهو ما دفع المنصة لمواصلة ابتكار وسائل جديدة لتمكينهم ومساعدتهم وذلك من خلال إضافة 3 خصائص جديدة إلى إعدادات ربط الحسابات للعائلة.

تخصيص أوقات لوقت الشاشة على مدار اليوم: سيتمكن الآباء من استخدام إعدادات ربط الحسابات للعائلة لتعيين الحد الزمني اليومي لوقت الشاشة - بما في ذلك اختيار حدود زمنية مختلفة لكل يوم من أيام الأسبوع - مما يمنح العائلات المزيد من الخيارات لتحديد وقت الشاشة بما يتوافق مع جداول المدرسة أو العطلات أو السفر مع العائلة.

لوحة معلومات لوقت الشاشة: ستتم إضافة لوحة معلومات لوقت الشاشة إلى إعدادات ربط الحسابات للعائلة، والتي تتضمن معلومات مختصرة حول الوقت الذي تم قضاؤه على المنصة، وعدد مرات فتح تيك توك وإجمالي الوقت الذي يقضيه المراهق طوال اليوم على المنصة بالتفصيل.

تفعيل الوضع الصامت للإشعارات: خاصية جديدة تمكّن الآباء من تحديد أوقات محددة لا يسمع فيها المراهق صوت الإشعارات، فالحسابات التي يتراوح عمر أصحابها بين 13 و15 عاماً لا تتلقى بالفعل إشعارات فورية بعد الساعة التاسعة مساءً، أما الحسابات التي يتراوح عمر أصحابها بين 16 و17 عاماً لا تتلقى إشعارات بعد الساعة العاشرة مساءً.

تحرص تيك توك على إبقاء الآباء على علم حول خصائص الأمان على المنصة للمساعدة في توجيه أبنائهم والحفاظ على سلامتهم من خلال الشراكات مع صناع المحتوى وخبراء الصناعة بالإضافة الى إطلاق حملات مختلفة للتوعية بخصائص الأمان على المنصة.

ضوابط جديدة

بالإضافة إلى هذه الخصائص الجديدة والمرتبطة بتعزيز خاصية ربط حسابات العائلة، سيتمكن جميع المستخدمين قريباً من تحديد فترات محددة لوقت الشاشة وتفعيل الوضع الصامت للإشعارات لكل يوم من أيام الأسبوع بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. هذا بالإضافة إلى إرسال إشعارات لتذكير المستخدمين بميعاد النوم لمساعدتهم على تفعيل وضع عدم الاتصال بالإنترنت في الليل خلال الوقت المحدد مسبقاً، حيث سيقوم المستخدمون بتعيين وقت محدد، ليقوم حينها الإشعار بتذكرهم أن الوقت قد حان لتسجيل الخروج.

تهدف هذه التحديثات والخصائص الجديدة إلى مساعدة العائلات على إقامة حوار متواصل حول السلامة الرقمية، وستستمر منصة تيك توك في الاستثمار في تطوير الخصائص الحالية بالإضافة إلى تقديم أدوات جديدة لمساعدة المستخدمين على التحكم في حساباتهم مع التعبير بحرية وبشكل إيجابي عن إبداعاتهم والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بتجارب ترفيهيه مميزة تتناسب مع ثقافاتهم.