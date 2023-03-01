«تويتر» يفصل الموظفة «المتفانية»

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أقدم موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على فصل موظفة مجتهدة توصف بأنها «متفانية» في العمل، لدرجة أنها تنام أحياناً في مكتبها، لكن يبدو أن إخلاصها لم ينقذها.

وشمل الطرد مديرة إدارة المنتجات، استير كروفورد، الموظفة المتفانية، علماً بأنها قادت إطلاق خدمة علامة التوثيق الزرقاء مدفوعة الثمن، في بداية عهد ماسك.

ولم تغير كروفورد من لقبها على حسابها في موقع «تويتر»، حتى أمس، وغردت بكلام يقول ضمنياً إنه جرى تسريحها.

وكتبت إن أسوأ شيء حدث لها، وهي تعمل على تطوير «تويتر»، أن تفاؤلها وعملها الجاد كانا خطأ.