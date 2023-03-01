«يوتيوب» يعترف بعطل فني.. ويصلحه

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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قال موقع «يوتيوب»، التابع لشركة «ألفابيت»، أمس الثلاثاء، إنه أصلح عطلاً فنياً أثر في التطبيق الرئيس لموقع مشاركة الفيديوهات وخدمة «تلفزيون يوتيوب»، بعد إبلاغ آلاف المستخدمين عن مشكلات تمنعهم من الوصول لهذه الخدمات، حسب «سكاي نيوز».

وكانت منصة «داون ديتيكتور»، التي تتبع الأعطال الفنية في المواقع الإلكترونية، قد بدأت، برصد الأعطال الفنية في «يوتيوب».

وتحدثت عن وجود 12 ألف حادثة، قال فيها مستخدمون إنهم واجهوا مشكلات مع «يوتيوب». وذكرت وكالة «رويترز» أن العطل أثر في مجموعة من المستخدمين. وكتب «يوتيوب»: «لقد تم إصلاحه (الخلل) الآن».