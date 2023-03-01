محرك البحث «بينج» ضمن «ويندوز»

المصدر: سان فرانسيسكو - رويترز

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بدأت شركة مايكروسوفت في إضافة محرك البحث (بينج)، الذي طورته في الآونة الأخيرة، إلى برنامج ويندوز بهدف جعل الذكاء الاصطناعي في متناول مئات الملايين من المستخدمين.

يظهر برنامج ويندوز 11، وهو الأحدث في سلسلة من المنتجات المطورة هذا الشهر، كيف أن الشركة التي مقرها ريدموند في واشنطن، تمضي قدماً في استغلال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن نظام تشغيل مايكروسوفت سيشمل محرك البحث الجديد بينج في مربع البحث الخاص بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، مما يساعد نصف مليار مستخدم شهرياً على الإبحار في ملفاتهم والإنترنت.

وأضافت مايكروسوفت أن محرك البحث نفسه لا يزال محل المعاينة، ومتاح لأكثر من مليون شخص في 169 دولة مع وجود بلدان أخرى في قائمة انتظار.

وكشفت الشركة عن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع به بينج، إذ تهدف إلى انتزاع حصتها في السوق من شركة ألفابت المالكة لجوجل.