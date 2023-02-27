«تويتر» إلى ثامن جولات تخفيض العمالة

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ذكر موقع ذي إنفورميشن الإلكتروني أن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت عشرات الموظفين في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة في وقت مبكر أمس قولهم إن تخفيض الوظائف شمل العديد الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر.

وسرحت «تويتر» في مطلع نوفمبر حوالي 3700 موظف في إجراء لتخفيض النفقات اتخذه ماسك الذي استحوذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار. وأشار موقع ذي إنفورميشن المعني بالتكنولوجيا الأمريكية إلى أن خفض الوظائف الأخير يستهدف تعويض انخفاض الإيرادات بعدما تولى ماسك الشركة وأيضاً خفض عدد العاملين الذي تقلص بالفعل 70 % على الأقل ليصل إلى حوالي ألفي موظف.