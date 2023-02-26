«ميتا» تنافس «مايكروسوفت» بذكاء اصطناعي أفضل أداءً

المصدر: سان فرانسيسكو ــ أ ف ب

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كشفت ميتا، المالكة لفيسبوك، الجمعة، عن نسختها الخاصة من الذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيقات مثل «تشات جي بي تي»، قائلة إنها ستتيح للباحثين إيجاد حلول للمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.

وصفت ميتا برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والمسمى LLaMA «لاما»، بأنه نموذج «أصغر وأفضل أداءً»، «صُمم لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم»، في ما يمكن اعتباره انتقاداً مبطّناً لقرار مايكروسوفت بإصدار التكنولوجيا على نطاق واسع، مع الاحتفاظ برمز البرمجة سرّياً. وقد أثارت برمجية «تشات جي بي تي» المدعومة من مايكروسوفت ضجة كبيرة في العالم بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل المقالات أو القصائد، في ثوانٍ فقط باستخدام تقنية تُعرف باسم نماذج اللغات الكبيرة («LLM» - «إل إل إم»). تعد تكنولوجيا LLM جزءاً من مجال يُعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتضمن أيضاً القدرة على التصرف بالصور أو التصميمات أو كود البرمجة بشكل فوري تقريباً بناءً على طلب بسيط.