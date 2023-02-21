لمستخدمي آيفون.. واتساب يطرح ميزة مهمة طال انتظارها

المصدر: البيان

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طرح تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف "آيفون" أن يواصلوا مكالمات الفيديو، بينما يجرون أموراً أخرى على جهازهم في الوقت نفسه.

وقام تطبيق واتساب المملوك لشركة "ميتا" "فيسبوك"، بإعلان هذا التحديث الذي يستفيد من الخاصية المعروفة بـ"صورة داخل الصورة". وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق، كان مستخدم "آيفون" يضطر إلى إنهاء مكالمة الفيديو عبر "واتساب" حتى يتمكن من القيام بأشياء أخرى.

ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية في جميع أنواع المكالمات، أي سواء كان المستخدم يجري مكالمة فيديو مع شخص واحد، أو في إطار مجموعة واتساب.

ويرى خبراء أن هذه الخاصية مفيدة بشكل أكبر للشركات، حيث سيتمكن الموظفون من التواصل مع الزبائن، بينما يقومون بعمليات أخرى على الأجهزة.

وتعمل الخاصية بتناغم مع مزايا أخرى في نظام التشغيل "iOS" مثل "سيري" و"وضع عدم الإزعاج".

وبحسب موقع "بيزنس توداي"، فحين يتلقى المستخدم إخطارا ورسالة "سيري"، وهو بصدد مكالمة فيديو على واتساب، لا يحصل أي إرباك للاتصال.

ويمكن لمستخدمي "آيفون" أن يستفيدوا من هذه الخاصية إذا كانت لديهم أحدث نسخة من واتساب وهي (23.3.77).