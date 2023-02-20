شات جي.بي.تي يتعامل مع امتحانات طلبة الطب

المصدر: (نيويورك - د.ب.أ)

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أظهرت دراسة علمية أن تقنية المحادثة بالذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، تستطيع التعامل مع الاختبارات الأكاديمية لطلبة دراسة الطب، مؤكدة أن هذه التقنية نجحت في تحقيق نقاط مطلوبة في ثلاثة أجزاء نظرية من امتحان طلبة الطب في الولايات المتحدة. وقال الباحثون بقيادة فيكتور تسنج من شركة أنسيبل هيلث الأمريكية، والذين نشروا نتائجهم في مجلة بي.إل.أو.إس ديجيتال هيلث: إن «هذه النتائج تمثل مرحلة رئيسية واضحة في نضج الذكاء الاصطناعي».

ويرى الباحثون أن تكنولوجيا شات جي.بي.تي يمكنها أن تحسن التعليم الطبي.