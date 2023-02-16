أبل تحصل أخيراً على براءة اختراع هاتف طال انتظاره

المصدر: البيان

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حصلت شركة أبل الأمريكية على براءة اختراع الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره لتدخل دائرة المنافسة مع غريمها سامسونغ.

ولكن وبحسب التقارير فإن لا نية بعد لأبل لتصنيع هذا الهاتف ومن شأن "أيفون" الجديد حال إنتاجه أن ينافس هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، وربما يتفوق عليها نظرا للمشاكل التي تعانيها بسبب تلف المنطقة المثنية من الشاشة، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

• حسب براءة الاختراع التي سلطت عليها الضوء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توضع أزرار جانبية على هاتف "أبل" الجديد للتحكم في مستوى الصوت وسطوع الشاشة والكاميرا وخيارات أخرى.

• تشير براءة الاختراع إلى أن الهاتف سيفتح رأسيا لتوفير شاشة ممتدة أكثر، مقارنة بالتصميمات الأخرى التي تفتح أفقيا لتكوين ما يشبه الجهاز اللوحي.

• لتلافي المشاكل التي تعرضت لها هواتف "سامسونغ" القابلة للطي، تستخدم "أبل" وفقا لبراءة الاختراع مواد أكثر مرونة في الخط الذي يطوى من عنده الهاتف.

• تأتي براءة اختراع "أبل" في نفس الوقت الذي تتعرض به "سامسونغ" لانتقادات بسبب هاتفها "غالاكسي زد فولد 3"، حيث يواجه مستخدموه مشاكل في موقع الطي مما يؤثر على كفاءة الشاشة.