أسئلة وأجوبة حول ميدياتك

المصدر: البيان

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لماذا جاء اختيار شريحة ميدياتك لتكون جزءاً من رينو8 برو 5G؟

شكلت شريحة معالجة البيانات دايمينستي 8100-MAX من ميدياتك الشهيرة ثورة في قطاع التكنولوجيا، حيث تعتبر الأفضل من نوعها كونها تقدم مزيجاً لا يضاهى من الأداء والكفاءة.

عملت شركة ميدياتك MediaTek وأوبو سوياً عن كثب على مدار سنوات عدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير أحدث التقنيات المتميزة ضمن فئة الهواتف الذكية متوسطة السعر.

وتعد شريحة معالجة البيانات دايمينستي MediaTek Dimensity 8100-MAX 5Gجزءاً لا يتجزأ من تجربة استخدام رينو8 برو 5G المتكاملة والتي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بأداء لا مثيل له وقدرات عديدة.

ما الذي يميز هذه الشراكة؟

عملت أوبو وميدياتك معًا لتعزيز هاتف رينو8 برو 5G وضمان الكفاءة وفعالية الأداء ضمن نظام التشغيل ColorOS.

وتعد شريحة MediaTek Dimensity 8100 Max واحدة من أحدث الشرائح القابلة للتخصيص والتعديل من ميدياتك MediaTek، والتي تتيح للشركات المنتجة، مثل أوبو، الفرصة للعمل مع ميدياتك MediaTek لتخصيص الشرائح بدقة وفقًا لمتطلبات أوبو، بما يضمن تجربة مميزة للمستخدمين لا مثيل لها.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الهاتف وحدة معالجة الصور MariSilicon X ، والتي تعد أول وحدة معالجة صور صممتها أوبو، وتأتي على قدر كبير من الكفاءة وتتميز بقوة معالجتها للصور بما يتيح التقاط صور مذهلة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ما هو القادم لميدياتك وأوبو؟

نفخر بالعمل عن كثب مع أوبو لتقديم منتج يركز على احتياجات العملاء ويضمن أعلى مستوى من الأداء، ويوفر تجربة سلسة لا مثيل لها. ونؤكد للجميع بأن هذا المستوى من الجودة سيستمر لكافة المستخدمين سواء كانت اهتماماتهم تكمن في اللعب أو تصوير أفضل محتوى أو الاستمتاع باتصالات الجيل الخامس 5G الأسرع والأكثر موثوقية حتى الآن.

يعتبر رينو8 برو 5G هاتفًا ذكيًا متميزًا، وهو إنجاز آخر لأوبو ضمن سلسلة كبيرة من الإنجازات، ففي كل مرة نتعاون فيها سوياً، نحرز نتائج ممتازة لأن هدفنا المشترك يتمثل في ضمان استفادة المستخدمين من أحدث التقنيات والابتكارات.

يعكس رينو8 برو 5G ما يمكن أن ينتج عن تعاون شركتان سوياً، وإننا نتطلع إلى رؤية ما يمكن ابتكاره أيضاً لاحقاُ. وعندما نتطلع إلى مستقبل جهودنا المتواصلة، يمكنني القول بثقة إننا نسير على الطريق الصحيح، وسنلتزم برؤيتنا وجهودنا.