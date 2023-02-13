«تويتر» تسمح بتغريدات مدفوعة تصل إلى 4000 حرف

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

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بدأت منصة «تويتر»، التي تتميز بالتغريدات القصيرة، السماح لبعض المستخدمين بنشر تغريدات طويلة تصل إلى 4000 حرف.

وقالت «تويتر»، التي استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في أكتوبر الماضي: إن مستخدمي خدمتها مدفوعة الأجر تويتر بلو في الولايات المتحدة سيستطيعون كتابة تغريدات حتى 4000 حرف، في حين ان الحد الأقصى لعدد الحروف في التغريدة الواحدة حالياً هو 280 حرفاً. وكان الحد الأقصى منذ إطلاق تويتر حتى 2017 لا يزيد على 140 حرفاً.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في التكنولوجيا عن تغريدة لأحد مسؤولي تويتر القول: «في حين نحب التغريدات المتتالية (لمستخدم واحد وموضوع واحد) فإننا قد نريد في بعض الحالات أن نكتب كل شيء واحد وهذا ما فعلناه».

وأشار الموقع إلى أن التغيير خطوة من تويتر لتشجيع الناس على الاشتراك في الخدمة المدفوعة «تويتر بلو» بعد أن تراجعت إيرادات إعلانات المنصة نتيجة انسحاب بعض كبار المعلنين بعد استحواذ ماسك عليها.

وتفرض تويتر 11 دولاراً اشتراكاً شهرياً على الحساب الواحد في خدمة تويتر بلو عبر أجهزة آبل و8 دولارات شهرياً لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي. وبحسب معلومات نشرت الأسبوع الماضي وصل إجمالي عدد المشتركين في تويتر بلو في الولايات المتحدة حوالي 180 ألف مستخدم فقط ما يشير إلى معاناة الشركة في إقناع المستخدمين بالتخلي عن الخدمة المجانية والاشتراك في الخدمة المدفوعة.

وفي حالة وجود تغريدة يزيد طولها على 280 حرفاً سيظهر على الشاشة أول 280 حرفاً من التغريدة مع زر «عرض المزيد» ليتم النقر عليه من أجل استكمال قراءة التغريدة. كما يمكن للمستخدمين الرد أو إعادة نشر التغريدة أو اقتباس من تغريدة بطول يصل إلى 4000 حرف أيضاً.