مايكروسوفت تتوسع في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد كبير شمل محرك البحث «بينغ» ومتصفح «إيدج» الشهير، وفق «روسيا اليوم». وأشارت مايكروسوفت في مدونة لها على الإنترنت إلى أن الشيء الأهم الذي حصل عليه محرك البحث والمتصفح التابعين لها هو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستمنح المستخدمين ميزات جديدة، وتسهّل عليهم عمليات البحث والتواصل عبر الإنترنت. وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن «بينغ» بات يمنح المستخدمين إجابات أكثر دقة حول الأسئلة التي يطرحونها، وأصبح يوفر لهم معلومات مفصلة عن الأشياء التي يبحثون عنها، ويوجههم إلى المواقع في حال أرادوا معرفة معلومات عن وجهة سياحية معينة.