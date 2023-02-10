"هونر" تخفض مكونات الطي بهاتف "ماجيك في إس" إلى 4

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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كشفت تسريبات على موقع "يوتيوب" تمكّن شركة "هونر" من خفض عدد مكونات الهيكل الداعم المُستخدم في صُنع مفصلة هاتف "ماجيك في إس" Magic VS – الذي يعتبر أحدث وأول إصداراتها من الهواتف القابلة للطي التي تُطلق في الأسواق العالمية - إلى 4 فقط، ما يعتبر ثورة في تقنية المفصلات القابلة للطي.

وستقوم "هونر" بالكشف عن جهاز "ماجيك في إس" الجديد خلال المعرض العالمي للجوال المقرر انطلاقه في برشلونة الإسبانية في 27 من فبراير الجاري، فيما توقعت مصادر لـ"البيان" أن تطلق "هونر" الهاتف في أسواق الإمارات في نهاية الصيف المقبل.

وفيما سبق، كانت الشركات تستخدم تروس تسمح بدوران الشاشة، ما كان يجعل الهاتف أثقل وأسمك. ويظهر الفيديو أن هاتف "ماجيك في إس" سيأتي بتقنية التصنيع بالصب أحادي القطعة الأول من نوعه في الصناعة ومفصلات فائقة الخفة بدون تروس – ليُقلل جذريًا من عدد مكونات المفصلة من 92 – كما في سابقه القابل للطي كذلك "ماجيك في" إلى 4 مكوّنات فقط، ما سيجعل وزن المفصلات أخف، من دون التأثير على جودة دورانها، ما يجعل وزن الهاتف خفيف ونحيف بشكل استثنائي.

ويرى مراقبون أن تقنية "هونر" الجديدة ستضع من خلال هاتفها الجديد - الذي سيتوفر بلوني "هوليوود" الأزرق السماوي والبرتقالي - معايير جديدة للهواتف القابلة للطي، وتلغي أحد المشاكل التي ارتبطت بالهواتف القابلة للطي، وأبرزها الثنية التي كانت تبرز في منتصف الهاتف.

وتحولت الهواتف القابلة للطي خلال العامين الماضيين إلى ساحة تنافس جديدة بين كبار مصنعي الهواتف هذا العام، ما يؤكّد أن تلك الهواتف

ليست مجرد موضة عابرة، بل هي منتجات ثورية سيكون لها طلب في السوق واستخدامات مفيدة وتفتح مساحة جديدة لابتكار هواتف ذات تصاميم جديدة كلياً وبعيدة عن النمط التقليدي، وأنها ستكون "بوابة جديدة" لنمو سوق شاشات ومكوّنات الهواتف.

وتتوقع دراسة حديثة لشركة "آلايد" للأبحاث أن يصل حجم سوق الهواتف الذكية القابلة للطي عالمياً إلى 174 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 26٪ من 2022 إلى 2031.

ويظهر الفيديو أن "هونر" استفادت بشكل كامل من المساحة الزائدة التي توّفرت بفضل المفصلات الصغيرة، من خلال تزويد هاتف "ماجيك في إس" ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي السعة الأعلى على الإطلاق الموجودة في أي هاتف قابل للطي حتى الآن.

وبهدف تقليل وزن الجهاز، استخدمت "هونر" سبائك المغنيسيوم الأرضية النادرة، وهي أخف بنسبة 34% من سبائك الألومنيوم التي تُستخدم في مُعظم الهواتف الذكية القابلة للطيّ المُتواجدة في السوق الحالي لإطار الشاشة الخارجية، ما يجعل وزن هاتف "ماجيك في إس" مثاليًا. حيث لن يتجاوز سُمك الهاتف المرتقب 12.9 مللي عند طيّه، كما يزن 267 جرام فقط.