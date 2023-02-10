ميتا ترفع الحظر عن حسابيْ ترامب على "فيسبوك" و "انستغرام"

المصدر: البيان

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رفعت شركة ميتا أمس الخميس الحظر عن حسابيْ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصتي فيسبوك وانستغرام بعد غياب أكثر من عامين.

ورغم رفع الحظر عنه إلا أن ترامب لم يعدْ بعد لأي من المنصتين إذ أنه لم ينشر حتى الساعة أي تعليق عليهما.

وتأتي إعادة حسابات ترامب، بعد أسابيع من إعلان "فيسبوك" التاريخي أنه سيعيد وصول الرئيس السابق لحسابه، بعد حظر دام عامين، في أعقاب حادث اقتحام مبني الكابيتول من جانب أنصاره في 6 يناير 2021، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وصرحت شركة "ميتا" في وقت سابق، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع، قبل أن يتمكن ترامب من الوصول إلى حسابه.

وأشارت الشركة إلى أن التأخير في إعادة الحسابات، كان من أجل حصولها على وقت لتركيب "حواجز حماية" على حساب ترامب، قد تتسبب في تعليقه مرة أخرى، إذا خالف قواعد "ميتا" مرة أخرى.