"زووم" تسرح 1300 موظف وخفض أجور المديرين التنفيذيين

المصدر: خالد خليفة - البيان

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اعلنت Zoom إنها ستسرح حوالي 1300 موظف ، أو ما يقرب من 15 ٪ من موظفيها ، لتصبح أحدث شركة تكنولوجية تعلن عن تخفيضات كبيرة في الوظائف مع تضاؤل الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زووم"، إريك يوان إنه والمديرين التنفيذيين الآخرين سيحصلون على تخفيض كبير في الأجور ، بعد الاعتراف بأنه ارتكب "أخطاء" في مدى سرعة نمو الشركة أثناء الوباء.

قام يوان بخفض راتبه السنوي بنسبة 98% والتخلي عن مكافأة الشركة للسنة المالية 23 وخفض رواتب أعضاء فريق القيادة التنفيذية الأساسية بنسبة 20٪ للسنة المالية القادمة.

ارتفعت أسهم Zoom بنسبة 9٪ تقريبًا في منتصف نهار الثلاثاء بعد الإعلان.

لجأ الكثيرون إلى منصة "زووم" لإجراء محادثة فيديو مع الأصدقاء والزملاء أثناء عمليات الإغلاق. بحلول منتصف عام 2020 مما أدي الى ارتفاع كبير في الإيرادات بسبب الارتفاع المفاجئ في عدد العملاء التجاريين من العديد من الشركات التي اضطرت إلى اللجوء إلى العمل عن بُعد.

قال يوان إن الشركة عملت "بسرعة" خلال الأيام الأولى للوباء لدعم الطفرة في الطلب حيث لجأ الكثيرون إلى منصتها لإجراء محادثة بالفيديو مع الأصدقاء والزملاء.

انخفض سهم "ززوم" بشكل كبير في العام الماضي ، مع عودة المزيد من العمال إلى الحياة المكتبية.