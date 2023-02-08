شاعر «غوغل» الملحمي يرد على «جي بي تي»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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بعد إطلاق مختبر «أوبن إيه آي» أداة الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، كشف سوندار بيتشاي رئيس تنفيذي «غوغل» و«ألفابت»، عن عزم عملاق التقنية «غوغل» إطلاق نسخته الخاصة من خدمة الذكاء الاصطناعي، التي سيطلق عليها اسم «بارد» وتعني بالعربية «الشاعر الملحمي».

وذكر بيتشاي في مدونة له على «غوغل» الاثنين، أن «غوغل» ستسمح لعدد محدود من المستخدمين تجربة «بارد» التي وصفها بأنها خدمة محادثة تجريبية للذكاء الاصطناعي وستطلق على نطاق واسع في الأسابيع المقبلة.

ويتم تدريب روبوتات الدردشة مثل «بارد» و«تشات جي بي تي» على توليد نصوص ذات معنى بالاعتماد على معالجة كميات هائلة من البيانات بتقنيات الحوسبة والتعلم الآلي. وسيتم تشغيل «بارد» بواسطة LaMDA، وهو نموذج لغوي تم برمجته على توليد الحوار وأعلنت «غوغل» عنه في مايو 2021.

وأضاف بيتشاي أن «بارد» سوف يعتمد على معلومات من الإنترنت لتقديم ما أسماه «ردود جديدة عالية الجودة». ويرى مراقبون أن «غوغل» قلقة من قدرة «نشات جي بي تي» على منافسة منتجها الأساسي محرك «غوغل».

وقال المستشار مجاهد السباعي الشريك في «كلداري للمحاماة»، إن التطبيق الفعلي للتطبيقات القائمة على الذكاء الصناعي سوف تطرح تحديات تحتاج إلى خبرات تقنية وقانونية للنظر في الثغرات القانونية التي تخلقها تلك التطبيقات بهدف سد أي جوانب قد تستغل للتفريط بحقوق الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات أو المجتمعات.

وأضاف لـ«البيان»: «شهد العالم الكثير من الحالات التي وقعت فيها مخالفات أو أضرار بسبب التطبيق الموسع أو غير المقنن لهذه التطبيقات سواء من حيث ضياع أو تلف أو ائتلاف أو سرقة البيانات الإلكترونية المستخدمة في هذه الأنظمة القائمة على الذكاء الصناعي أو من خلال التسّرع في قراءة وتحليل البيانات وأخذ القرارات أو التوصيات القائمة على هذه الأنظمة».