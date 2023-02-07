غوغل تعلن عن منافس لـ"شات جي.بي.تي"

المصدر: دبي - البيان

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أعلن شركة غوغل، عن قرب إطلاق أداة ذكاء صناعي يتوقع أن تنافس موقع CHatGPT الذي أصبح واحدا من أكثر التقنيات الجديدة جذبا للمستخدمين مؤخرا.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي في منشور نقله موقع The Verge التقني الأداة بأنها "خدمة ذكاء صناعي يمكن التفاعل معها عبر المحادثة"، ولا تزال الخدمة تجريبية.



ويفترض أن يتمكن "براد"، وهو الاسم الذي اختارته غوغل للأداة الجديدة، من الإجابة عن استفسارات المستخدمين وتشارك في المحادثات.

وقال بيتشاي، بحسب موقع The Verge إن البرنامج سيكون متاحا لمجموعة من "المختبرين الموثوق بهم" اليوم، قبل أن يصبح "متاحا على نطاق أوسع للجمهور في الأسابيع المقبلة".



وليس من الواضح بالضبط ما هي القدرات التي سيتمتع بها "براد"، لكن الموقع يقول إنه قد يكون "حرا تماما مثل ChatGpt الذي أطلقته شركة OpenAI وجذب اهتمام كبريات شركات التقنيات مثل مايكروسوفت.



وأضاف بيتشاي "يمكن أن يكون "براد" منفذا للإبداع، ومنصة انطلاق للفضول، مما يساعدك على شرح الاكتشافات الجديدة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، أو معرفة مزيد عن أفضل المهاجمين في كرة القدم في الوقت الحالي، ثم الحصول على تدريبات لبناء مهاراتك".