تطبيق جديد يكشف مستقبل التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان

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أعلن كيفن سيستروم ومايك كريجر، مؤسسا «إنستغرام»، عن تطبيق جديد يكشف عن مستقبل التواصل الاجتماعي.

وأوضحا أن التطبيق، الذي أُطلق عليه «أرتيفاكت»، سيكون متخصصاً في الأخبار، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» نقلاً عن «theverge».

وكشفا أن التطبيق يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهو أشبه بموجز أخبار متخصص، وسوف يتم عرض المقالات فيه بطريقة تشبه «تيك توك»، ولكن بدلاً من الفيديوهات ستكون نصوصاً مكتوبة.

وأكدا أنه سيتم نشر أبرز المقالات الشائعة عليه من المؤسسات الإعلامية الكبرى وحتى مقالات المدونين، وأيضاً آراء القراء على «جودريدير».

ولفتا إلى أنه بالنقر وإبداء الاهتمام بمقالات بعينها سيبدأ الذكاء الاصطناعي بفهم مفضلات المستخدم وترشيح المقالات الأنسب له.

وذكرا أن التطبيق سيعتمد على خوارزمية جديدة ستكون هي مستقبل التواصل الاجتماعي.