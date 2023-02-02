NVIDIA تطلق فعالية Studio Nights لإبراز إبداعات صانعي المحتوى من مستخدمي منصة NVIDIA Studio

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أعلنت NVIDIA، بالشراكة مع مجلس دبي للشباب، عن إطلاق فعالية NVIDIA Studio Nights وهي فعالية إقليمية تركّز على صانعي المحتوى الموهوبين ممن يصممون محتواهم بالاستفادة من قوة منصة NVIDIA Studio ومن وحدات معالجة الرسوم RTX.

تقام أولى فعاليات Studio Nights في 23 فبراير في مركز دبي للشباب، وتتضمن مسابقة تشمل ثلاث فئات هي: الأبعاد الثلاثية، والفنون الرقمية، والتصوير الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو. وتتاح الفرصة لصانعي المحتوى كي يشاركوا بأعمالهم ضمن الفئات المناسبة قبل الفعالية، حيث تحصل أفضل الأعمال في كل فئة على الجوائز والكؤوس المقدمة من NVIDIA الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن حضور الفعالية مجاني، وسيوفر للمشاركين فرصة التواصل مع المتحدثين من شركة NVIDIA والاطلاع على عروض مفيدة تقدم نصائح لتحرير المحتوى وبثّ تدفقات المحتوى وغيرها من المواضيع الهامة.

وتوفر Studio Nights للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على اندماج وحدات معالجة الرسوم RTX مع أقراص NVIDIA Studio بشكل يسهم في تحسين هائل بالجودة وتسريع المهام الصعبة في أهم تطبيقات التصميم. فأقراص NVIDIA Studio مصممة لتمكين صانعي المحتوى من الابتكار الحقيقي بسرعة تضاهي سرعة خيالهم وبجودة فائقة.



يشار إلى أن NVIDIA Studio أكثر من مجرد وحدة لمعالجة الرسوم، فمن أهم الخصائص المتقدمة التي تمتاز بها وحدات RTX هي أن أفضل التطبيقات الإبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع أدائها، ما يؤدي إلى تمكين الفنانين من الابتكار بمزيد من السرعة والإتقان. وهناك أكثر من 75 تطبيقًا إبداعيًا تعتمد على التسريع بالذكاء الاصطناعي في وحدات معالجة الرسوم RTX، ومنها تطبيقات تعتبر الأفضل في مجال التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو والتحريك والبث مثل Adobe Premier Pro و DaVinci Resolve و Blender و Adobe Photoshopوغيرها الكثير.

في تعليقها على الأمر قالت شانتيل تافيد، مدير التسويق لدى NVIDIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يسعدنا إطلاق NVIDIA Studio Nights لاستعراض مهارات أبرز صانعي المحتوى والمساعدة في رعاية المهارات المحلية، فنحن نعمل انطلاقًا من شغف كبير بمنتجات التصميم للمساعدة في تعزيز إمكانات الإبداع، ولهذا فإن فعاليات NVIDIA Studio Nights ستكون المنصة المثالية لإبراز عدد من أهم أشكال الفنون والخيال التي نراها في مجتمع المبدعين. كما أردنا توفير مساحة يتبادل فيها صانعو المحتوى الخبرات ويستمعون إلى نصائح خبراء NVIDIA، وستكون هذه الفعالية أحد جهودنا المستمرة لجمعهم معًا."

ومن جانبه قال المهندس محمد الشامسي من مجلس دبي للشباب: "يعدّ التركيز على تطوير المهارات الإبداعية من أبرز الأولويات الاستراتيجية للشباب، وستكون هذه الفعالية بمثابة أداة تمكين للشباب لتساند جهودهم المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي والابداعي في دبي. ولا ننسى أن نشكر مركز دبي الإبداعي والسيدة بدور عبد الجبار و NVIDIAعلى استضافة هذه الفعالية."

يمكن للراغبين بحضور الفعالية أو المشاركة في أي من فئات المسابقة زيارة الرابط https://bit.ly/nvidiastudionights-ab للتسجيل والمزيد من المعلومات.

ولمعرفة المزيد حول NVIDIA Studio، يرجى الاطلاع على الرابط: www.nvidia.com/en-gb/studio/