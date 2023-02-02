احذرها.. كلمات تحظر رقمك على «واتساب»

المصدر: البيان

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حذَّر «واتساب» من استخدام بعض الكلمات أثناء إجراء محادثة، مؤكداً أنها قد تتسبب في حظر رقم الهاتف على التطبيق.

ونقل موقع «الوطن» الإخباري عن صحيفة «marca» الإسبانية أن هناك وكالات مسؤولة عن مراقبة محتوى منصة «واتساب».

وكشف أن الشركة حظرت الحسابات التي أرسلت بعض الرسائل الجماعية التي يعتبرها التطبيق رسائل إعلانية غير مرغوب فيها.

وأوضح أنه على الرغم من أن ما يحدث على الإنترنت يبقى أيضاً على الإنترنت، إلا أنه دائماً ما يتم إجراء قدر كبير من المراقبة في المجال الرقمي بحثاً عن مخالفات محتملة أو جرائم أو محادثات غير لائقة يمكن أن تثير تنبيهاً في أعلى مجالات الأمن العالمي.

وذكر أن هناك بعض الكلمات التي تتنافى مع الشروط التي وضعها مارك زوكربيرغ، مؤسس المنصة، وتتسبب في حظر رقم المستخدم من تطبيق «واتساب».

ولفت إلى أنه يجب أن تكون الرسائل على التطبيق لأغراض قانونية ومصرح بها ومقبولة، ما يعني أنه يجب الحرص على تجنّب المحادثات التي تحرّض على الكراهية أو التمييز.

وبيَّن أن أنه لا يتم التحكم في جميع المحادثات، إلا أنه دائماً ما تتم مراقبة المصطلحات التي تتضمن تهديدات أو تشهيراً أو ترهيباً.

وأكد أن البعض قد يواجه بسبب هذه الكلمات العديد من المشكلات عند الإبلاغ عن محادثاتهم، وفي هذه الحالة يقع في مشكلة حظر رقمه مؤقتاً، وهو ما يعني أن المستخدم لن يتمكن من التعامل مع التطبيق مرة أخرى برقم الهاتف المستعمل.