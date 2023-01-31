روبوت روسي يبدأ العمل مدرساً في الهند

المصدر: البيان

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بدأ الروبوت الروسي Promobot V.4 عمله في مدرسة هندية، وسوف حيث يقوم بتدريس مواد تعليمية عدة، بحسب ما أعلنت شركة Promobot.

وجاء في بيان الشركة "بدأ الروبوت الروسي Promobot V.4 عمله في مدرسة "Heritage" بمدينة نيودلهي الهندية، حيث سيقوم بتعليم التلاميذ عدة تخصصات وسيكون بمثابة منصة مختبر "حية" في إطار الدروس التعليمية الإضافية".

وتشير الشركة، إلى أنه بمساعدة الروبوت سيتعلم التلاميذ البرمجة والإلكترونيات وهندسة ميكاترونيكس وكذلك برمجة الروبوتات، وفق "روسيا اليوم".

ويقول أوليغ كيفوكورتسيف، مدير تطوير الروبوت Promobot: "إن خصوصية دراسة تقنية الروبوتات باستخدام روبوت Promobot هو أنه روبوت" حقيقي" يعمل بالفعل في 43 دولة في العالم اليوم. يتعرف الأطفال بمساعدته على عمل الذكاء الاصطناعي في مثال حي، وليس من خلال نماذج افتراضية. إنها فرصة فريدة: روبوت روسي، تعمل نسخ طبق الأصل منه في جميع أنحاء العالم - من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أستراليا".

والروبوت Promobot V.4 هو روبوت خدمي مصمم للعمل في أماكن مزدحمة، ويمكنه القيام بمهام مختلفة- مستشار، موظف مطار، مرشد أو إداري.

يذكر أن هذه ليست أول تجربة عمل لشركة Promobot في المؤسسات التعليمية الهندية، فقد سبق أن عملت مع مدارس مهاريشي فيديا ماندير الخاصة في مدينة تشيناي الهندية.