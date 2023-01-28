«تويتر» تنتهج سياسة جديدة في تعليق الحسابات

المصدر: البيان

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أقرت منصة «تويتر» سياسة جديدة فيما يتعلق بتعليق الحسابات.

وسيتمكّن مستخدمو «تويتر»، اعتباراً من الشهر المقبل، من الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة من أجل إعادة تفعيل الحساب، وذلك حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وأوضحت الشركة، التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنه لن يتم تعليق الحسابات على المنصة إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.

ولفتت «تويتر» إلى أنها ستتخذ من الآن فصاعداً إجراء أقلّ حدّة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحدّ من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.